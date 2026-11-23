В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги работы гарнизона по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Об этом «ОГ» сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Общее число зарегистрированных преступлений за 10 месяцев 2026 года сократилось на 12,2%. Преступлений против личности стало меньше на 11,2%. Разбоев – на 28,2%, краж – на 17,5%, краж транспорта – на 42,8%, а угонов – на 16,7%. Кроме того, в общественных местах зафиксировано на 16,1% меньше происшествий, чем годом ранее.

Раскрыто на 4,2% больше преступлений прошлых лет. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 12,9%, наркотического – на 37%, ранее судимыми – на 20,5%, несовершеннолетними или при их соучастии – на 23,7%. Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 46% меньше преступлений.

Также полковник Валерий Горелых отметил, что за отчетный период из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 904 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.

Число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 5,6%. При этом дорожно-транспортных происшествий при участии водителей в состоянии опьянения снизилось на 27,7%. Зафиксировано снижение на 46,2% числа дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель детей.

Свердловский гарнизон ОВД во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности на территории региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что жители Свердловской области «подарили» мошенникам более 3 млрд рублей с начала 2026 года.