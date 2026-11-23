На предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме продолжается сборка первых составов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Заводские испытания головного поезда планируется начать летом 2027 года. Сроки и текущий статус проекта обсудили на совещании по реализации ВСМ под руководством заместителя председателя Правительства России Андрея Никитина.

Сейчас на уральском предприятии идет монтаж оборудования в кузова первых двух опытных образцов. Одновременно с этим в Верхней Пышме уже приступили к закладке серийных составов – это позволит выдержать график запуска новой магистрали.

«Создание подвижного состава идет по графику: из 91 ключевого компонента первого отечественного высокоскоростного поезда уже изготовлено 88 опытных образцов, около 50 из них прошли приемочные испытания», – отмечается в сообщении по итогам совещания на официальном портале Правительства РФ.

Параллельно на площадке «Уральских локомотивов» завершился еще один важный этап: по данным РЖД, предварительные испытания успешно прошла первая партия ходовых тележек – восемь моторных и восемь немоторных – для первого восьмивагонного электропоезда. Рамы для них изготовлены из специальной отечественной стали, сохраняющей прочность даже при экстремально низких температурах. В ближайшее время тележки передадут в сборочное производство.

Всего до конца 2028 года на линии между двумя столицами планируется задействовать 28 высокоскоростных составов уральского производства. А к 2030 году их парк увеличат до 43 единиц. В кооперации по выпуску узлов и комплектующих для поезда задействовано 150 предприятий со всей страны.

Напомним, в начале ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях рассказывал, что на «Уральских локомотивах» уже сварены и окрашены все 16 вагонов первых двух составов, а для серийного выпуска до конца года возведут новый производственный комплекс площадью 67 тыс. кв. метров.

Высокоскоростной поезд для ВСМ сможет перевозить около 460 пассажиров при эксплуатационной скорости до 360 км/ч (конструкционная – до 400 км/ч). Открытие движения по магистрали Москва – Санкт-Петербург длиной 679 км запланировано на 2028 год, время в пути составит 2 часа 15 минут.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Урале завершили приемку нового электропоезда для межрегиональных маршрутов.