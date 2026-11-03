Девять свердловских самбистов выступят на юбилейном чемпионате мира в Узбекистане

В Ташкенте, Узбекистан, с 6 по 8 ноября состоится юбилейный 50-й чемпионат мира по самбо. В составе национальной сборной России на турнире выступят сразу девять представителей Свердловской области: это на одного представителя больше, чем на прошлогоднем мировом первенстве.

Соревнования в Ташкенте станут для сборной России особенными. Наша национальная команда отправится на турнир со своими флагом и гимном, чего не было с 2022 года. И это, конечно, должно прибавить мотивации и без того сильной команде, которая является главным фаворитом на победу в общем зачете.

В программе – три дисциплины среди мужчин и женщин: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых (класс SVI1 – тотально слепые спортсмены). За три дня будет разыграно 33 комплекта медалей. Соревнования развернутся на современной арене Game Sports Arena в Олимпийском городке Ташкента.

Свердловская область будет представлена на турнире девятью спортсменами. В прошлом году в составе сборной России на чемпионате мира выступили восемь свердловчан, и все они триумфально вернулись домой с золотыми медалями. Трое из них едут в Узбекистан защищать титул чемпионов: Вера Лоткова (до 59 кг), София Истомина (до 65 кг) и Яна Полякова (до 72 кг) выступят в соревнованиях по женскому боевому самбо. При этом стоит отметить, что Вера Лоткова сменила весовую категорию: в прошлом году она завоевала золото в категории до 54 кг.

Компанию опытным представительницам боевого самбо составит Надежда Татарченко (до 80 кг). Надежду чаще можно увидеть в соревнованиях по дзюдо, но в этом году она представит сборную на турнире по боевому самбо.

Еще пять представителей Свердловской области выступят в спортивном самбо. Несмотря на то, что никто из них не участвовал в прошлогоднем чемпионате мира, международного опыта всем хватает. Например, Олеся Посылкина (до 72 кг) – двукратная чемпионка мира. В этом году она в четвертый раз завоевала золото чемпионата страны и едет в Ташкент с одной целью – стать трехкратной чемпионкой мира.

«Настроена исключительно на золото, не раз говорила о своей детской мечте стать трехкратной чемпионкой мира. Очень хочется снова выиграть международный турнир и услышать гимн родной страны на пьедестале. Будем стремиться к этому и прилагать максимум усилий», – отмечала Олеся Посылкина в разговоре с «Областной газетой».

Алена Алехина (до 59 кг) и Али Турсунов – двукратные чемпионы Европы и победители Кубков мира, имеющие опыт выступления на взрослых турнирах. Побед на чемпионатах мира у них еще не было, поэтому мотивация у обоих запредельная. Как и у победителей и призеров юниорских и молодежных первенств Европы и мира Александра Пшеничных и Мадины Сулеймановой. Мадина является действующей победительницей юниорского первенства мира, теперь у нее есть возможность проявить себя на взрослом международном уровне.

Чемпионат мира продлится с 6 по 8 ноября. Ежедневно предварительные схватки будут стартовать в 10:00, финальный блок дня – в 18:00. В первый день (6 ноября) выступят Александр Пшеничных и Али Турсунов, во второй (7 ноября) в борьбу за медали вступят Мадина Сулейманова, Вера Лоткова и Яна Полякова, а самым насыщенным для свердловчан станет третий соревновательный день: свои схватки проведут Алена Алехина, Олеся Посылкина, София Истомина и Надежда Татарченко.

Следить за турниром можно будет в прямой трансляции на видеопортале www.sambo.live. Кроме того, финальные блоки турнира покажет телеканал «Матч!Боец».

Ранее «Областная газета» рассказывала об успехах свердловских дзюдоистов на чемпионате мира в Баку.