Ученики Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ стали лауреатами всероссийского конкурса исследовательских и практических проектов «Перспектива» для учащихся 8–11-х классов СУНЦ и школ при вузах. Школьникам присудили первое место в социально-гуманитарной секции за настольную игру про Средний Урал.

Игра построена на топонимах и достопримечательностях региона и сделана в формате «бродилки»: задача игрока – пройти из точки А в точку Б. Специально для проекта был разработан авторский дизайн. Игра позиционируется как семейная.

«Изначально игра создавалась для регионального турнира «Горнозаводской Урал в истории и мифах», который организует СУНЦ УрФУ. Задача была сделать проект, связанный с Уралом. Мы увидели, что у проекта очень хорошие перспективы, вот и решили отправить его на конкурс «Перспектива». Девочки действительно сделали очень большую и классную работу», – рассказал «ОГ» старший преподаватель кафедры гуманитарного образования СУНЦ УрФУ Илья Савинов.

По его мнению, в будущем игру можно будет продавать в качестве сувенира. Руководство СУНЦ отмечает, что команда может подать заявку на грант попечительского совета, который поможет вывести продукт на рынок.

Ранее «Областная газета» писала о том, что победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали шесть образовательных организаций Свердловской области.