Актеру Никите Джигурде стало плохо после игры в падел в Екатеринбурге, куда он приезжал на встречу с друзьями. У него повысилось давление, но от вызова скорой решил отказаться. Артист прилетел в Москву и там его госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. О состоянии Никиты Джигурды написала в социальных сетях российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова.

«У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-ей реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора. Включая заместителя главного врача. Он был в Екатеринбурге. Повысилось давление. Он отказался от скорой (он никогда не показывал никаких недугов и не признавался в них…) Прилетев в Москву, у него давление сильно упало. И когда приехала скорая, Никиту госпитализировали. С обширным инфарктом. Поставили стенд», — написала Анастасия Волочкова.

Как добавила артистка балета, с актером они дружат с 1998 года.

Скорую помощь вызвала супруга Никиты Джигурды – спортсменка Марина Анисина. Связана ли игра в падел с ухудшением самочувствия, неизвестно.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Екатеринбург впервые примет чемпионат России по паделу.