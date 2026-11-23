В Екатеринбурге запустили акцию для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в медицинском батальоне-госпитале на передовой. Для бойцов собирают вещи первой необходимости, постельное и одноразовые пеленки. Принять участие в акции могут все желающие, рассказали «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«Акция направлена на поддержку бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, а также на оказание им необходимой помощи», — говорится в сообщении.
Вещи могут быть не новыми, но обязательно чистыми:
- носки (в том числе больших размеров);
- тапочки;
- футболки, кофты, штаны;
- постельное белье;
- чехлы («шапки») для обвязки культи;
- одноразовые пеленки.
Гуманитарную помощь принимают с 23 по 26 ноября по адресу: улица Селькоровская, 18. График работы пункта сбора: понедельник, среда – с 15:00 до 18:00; вторник, четверг – с 10:00 до 18:00.
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