В Екатеринбурге запустили акцию для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в медицинском батальоне-госпитале на передовой. Для бойцов собирают вещи первой необходимости, постельное и одноразовые пеленки. Принять участие в акции могут все желающие, рассказали «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Акция направлена на поддержку бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, а также на оказание им необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Вещи могут быть не новыми, но обязательно чистыми:

носки (в том числе больших размеров);

тапочки;

футболки, кофты, штаны;

постельное белье;

чехлы («шапки») для обвязки культи;

одноразовые пеленки.

Гуманитарную помощь принимают с 23 по 26 ноября по адресу: улица Селькоровская, 18. График работы пункта сбора: понедельник, среда – с 15:00 до 18:00; вторник, четверг – с 10:00 до 18:00.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Средний Урал отправил 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО.