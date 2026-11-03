Свердловских школьников приглашают к участию в общероссийском проекте «Я — частичка твоя, Россия!»

В День народного единства стартует Всероссийская акция «Я — частичка твоя, Россия!». Она станет частью межведомственного проекта «Культура для школьников» и пройдет с 4 по 24 ноября. Юные свердловчане могут стать участниками масштабной акции, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Цель акции — помочь школьникам глубже понять смысл праздника и осознать, что сила страны — в единстве народов, богатстве традиций и культурном многообразии. Как рассказала статс‑секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, школьники смогут попробовать свои силы в разных направлениях: написать тексты, создать музыку, поставить спектакль, снять анимацию, подготовить исследование о языках народов России.

К участию приглашают учеников 1–11-х классов школ и воспитанников учреждений дополнительного образования по всей стране. Можно выступать индивидуально или в команде — но каждая заявка должна включать только одну работу.

Участникам предлагают несколько номинаций:

«Литература»: стихотворения или проза об истории России и ее народов (не более трех страниц) — в этой номинации принимаются только индивидуальные заявки;

«Авторская песня»: нужно сочинить и исполнить песню, а затем записать видеоролик (до 10 минут);

«Театральная постановка»: постановка в любом жанре, представленная в виде видеоролика (до 10 минут);

«Анимационный фильм»: короткометражная анимация (до 10 минут);

«Проект/презентация на тему „Языки народов России“»: презентация не более чем из пяти слайдов в формате PDF.

Важное условие: во всех номинациях запрещено использовать средства автоматической генерации текста и изображений, включая искусственный интеллект.

Чтобы подать заявку, нужно загрузить работу на облачный сервис с открытым доступом для организаторов, а затем заполнить форму в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Индивидуальные заявки оформляют через личный кабинет школьника, коллективные — через кабинет учителя. Итоги акции опубликуют в декабре на том же портале — эксперты отберут около сотни наиболее интересных работ.

Проект реализуют министерство культуры РФ и министерство просвещения РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Акция вписывается в задачи нацпроекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 200 уральских школьников и студентов приняли участие в медиаэкспедициях фестиваля «Передаем дальше».