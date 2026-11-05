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Школьницы из поселка Октябрьский выиграли миллион на «Большой перемене» и стали первыми в управленческой лиге

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Областная газета

Эти победы – результат долгой, тщательной работы

Команда
Школьницы выиграли миллион рублей. Фото: предоставлено школой №18 поселка Октябрьский

Учащиеся школы №18 из поселка Октябрьский Свердловской области стали лауреатами I степени и победителями 7-го сезона конкурса «Большая перемена». Их признали лучшими в командном треке среди 8–10 классов и вручили главный приз – 1 млн. рублей. Об этом сообщается в канале образовательной организации в Max.

В состав команды вошли капитан Маша Пушкарёва, Диана Галиева, Софья Гайсина, Лера Назарова и Елизавета Кадцина (школа №8 села Кашино). Наставником выступила Вера Ваганова. За успехом стоят сотни часов совместной работы и тщательной подготовки.

Накануне девушки также одержали победу в пилотной школьной управленческой лиге проекта «Россия – страна возможностей». 15 команд-победителей получили обращение от первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Команда
Девушки также стали лучшими в Школьной управленческой лиге. Фото: предоставлено школой №18 поселка Октябрьский

«Вы стали первыми школьниками, которые смогли попробовать задания, построенные на подходах конкурса управленцев „Лидеры России“. Этот конкурс проходит по решению нашего Президента уже девять лет, и за это время среди его победителей появились губернаторы российских регионов, мэры крупнейших городов, руководители ведомств и крупных промышленных предприятий», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Ранее «Областная газета» писала о том, что школьная столовая поселка Шабровского вошла в число лучших в России.

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