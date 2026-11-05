Школьницы из поселка Октябрьский выиграли миллион на «Большой перемене» и стали первыми в управленческой лиге

Учащиеся школы №18 из поселка Октябрьский Свердловской области стали лауреатами I степени и победителями 7-го сезона конкурса «Большая перемена». Их признали лучшими в командном треке среди 8–10 классов и вручили главный приз – 1 млн. рублей. Об этом сообщается в канале образовательной организации в Max.

В состав команды вошли капитан Маша Пушкарёва, Диана Галиева, Софья Гайсина, Лера Назарова и Елизавета Кадцина (школа №8 села Кашино). Наставником выступила Вера Ваганова. За успехом стоят сотни часов совместной работы и тщательной подготовки.

Накануне девушки также одержали победу в пилотной школьной управленческой лиге проекта «Россия – страна возможностей». 15 команд-победителей получили обращение от первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

«Вы стали первыми школьниками, которые смогли попробовать задания, построенные на подходах конкурса управленцев „Лидеры России“. Этот конкурс проходит по решению нашего Президента уже девять лет, и за это время среди его победителей появились губернаторы российских регионов, мэры крупнейших городов, руководители ведомств и крупных промышленных предприятий», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Ранее «Областная газета» писала о том, что школьная столовая поселка Шабровского вошла в число лучших в России.