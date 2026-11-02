Школьная столовая поселка Шабровского вошла в число лучших в России

На Всероссийском конкурсе лучших столовых второе место заняла школа №137 поселка Шабровского Свердловской области. Конкуренцию составили коллективы из 75 регионов России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучшая столовая школы города‑миллионника» и «Лучший повар школьной столовой». В последней из перечисленных номинаций третье место занял шеф‑повар екатеринбургской школы №166 Артем Хазиев.

Участники демонстрировали мастерство в кулинарном поединке, готовили тематический стол с блюдами, проходили квест‑практикум «Безопасный пищеблок», участвовали в блиц‑турнире, а в суперфинале представляли инновационные проекты и программы развития системы питания в школе.

Отметим, что всего от Свердловской области в конкурсе приняли участие три образовательные организации: школа №166 Екатеринбурга, Центр образования «Аксиома» из Каменска‑Уральского и СОШ №137 поселка Шабровский.

«Свердловская область показала достойные результаты на конкурсе. За этими наградами — ежедневный труд поваров, организаторов питания и руководителей школ. Поздравляю всех наших участников и призеров с профессиональным успехом. Опыт участия в таких конкурсах наравне с сильнейшими командами страны поможет нашему региону и дальше совершенствовать систему школьного питания и воплощать лучшие практики в жизнь», — отметила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Ранее «Областная газета» писала, что четыре свердловские школы стали призерами всероссийского конкурса педагогических коллективов.