В финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» вышли четыре свердловчанина

Четыре свердловчанина представят регион в финале Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие пройдет с 19 по 21 ноября в Москве. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Учитель физкультуры школы № 1 имени С. С. Алексеева Дмитрий Ермаков, воспитатель детского сада из Нижнего Тагила Ольга Шараковас, студентка УрГПУ Екатерина Возжаева и вожатая Алина Абакумова стали лучшими в направлениях «Учить и учиться» и «СпортТрек».

В Москве участники познакомятся с опытом коллег, встретятся с признанными представителями своих отраслей и обсудят идеи, которые в дальнейшем смогут найти применение в школах и спортивных организациях.

Дмитрий Ермаков — учитель физкультуры с 12-летним стажем, он с детства мечтал связать свою жизнь со спортом. Сегодня он воспитывает юных спортсменов и входит в сборную Свердловской области по гонкам с препятствиями, а в свободное время проводит бесплатные беговые тренировки для взрослых.

Ольга Шараковас — воспитатель детского сада, мечтала о профессии педагога еще со школы. Любовь к детям помогла преодолеть ей трудности на первых порах. Особо ценное признание для Ольги, что дети мечтают, так же как и она, стать в будущем воспитателем.

Екатерина Возжаева — студентка УрГПУ нашла свое призвание благодаря работе в инклюзивном театре: после выступления маленькая девочка подарила ей открытку со словами «А я вас люблю». Этот трогательный момент стал для Екатерины символом того, как важны для каждого ребенка внимание и принятие. Сегодня она мечтает объединить творчество и науку, чтобы помогать детям с особенностями развития.

Алина Абакумова — молодой педагог, которая еще в первом классе определилась со своей мечтой стать учителем. Она принимала участие в проекте «Большая перемена», работала в детских лагерях, в том числе в «Артеке». Сегодня Алина уже преподает в начальных коррекционных классах и уверена, что самое важное в работе учителя — видеть даже маленькие победы своих учеников.

«За каждым приглашением в Москву стоит большая работа, которую участники проделали на протяжении сезона. Они осваивали новые знания, выполняли практические задания, проверяли свои компетенции и делились профессиональным опытом. Для нас важно, чтобы финал стал возможностью не только подвести итоги этой работы, но и сделать следующий шаг в профессиональном развитии», — отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Сергей Михайлов.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволяет выявить наиболее подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

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