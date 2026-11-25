Многие свердловчане начинают свой трудовой путь со студенчества – ищут подработку или сразу постоянное место работы, чтобы удавалось совмещать с работой и личной жизнью. Аналитики сервиса «Авито Работа» проанализировали спрос на молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет, занятых в рабочих и линейных профессиях в Свердловской области. Согласно собранным данным, среднее зарплатное предложение для молодых специалистов в сегменте рабочих и линейных профессий в регионе составляет 93 861 рублей в месяц.

Наиболее заметная динамика числа вакансий зафиксирована среди грузчиков — спрос на этих специалистов увеличился на 44%, а среднее зарплатное предложение составило 83 200 рублей в месяц. Они востребованы в логистике, складском хозяйстве и торговле, где отвечают за погрузку, разгрузку и перемещение товаров и грузов.

На втором месте — электромонтажники (+38%) со средним зарплатным предложением 73 750 рублей в месяц. Они занимаются монтажом, наладкой и ремонтом электрооборудования и электрических сетей на строительных объектах и производствах.

Замыкают тройку работники кухни (+35%), среднее зарплатное предложение для которых составило 50 000 рублей в месяц. Они занимаются подготовкой ингредиентов, приготовлением блюд и поддержанием чистоты на кухне в заведениях общественного питания.

В топ по динамике числа вакансий, доступных для студентов в России (по данным на сентябрь-октябрь 2026 года) вошли:

Сортировщик – среднее зарплатное предложение составляет 101 309 рублей в месяц;

Бетонщик – среднее зарплатное предложение составляет 120 000 рублей в месяц;

Оператор производственной линии – среднее зарплатное предложение составляет 92 287 рублей в месяц;

Фасовщик – среднее зарплатное предложение составляет 98 389 рублей в месяц;

Монтажник – среднее зарплатное предложение составляет 208 000 рублей в месяц;

Упаковщик – среднее зарплатное предложение составляет 86 775 рублей в месяц;

Официант – среднее зарплатное предложение составляет 59 895 рублей в месяц.

Как отметили аналитики, интерес к рабочим и линейным профессиям растет не только со стороны работодателей, но и среди молодых соискателей. По России число новых резюме специалистов в возрасте 18-24 лет на позицию оператора производственной линии увеличилось на 68%, работника кухни — на 60%, сборщика мебели — на 42%, монтажника — на 39%, сварщика — на 26%. Молодые люди все активнее рассматривают рабочие профессии как направление профессионального развития.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 4 тыс. свердловских выпускников проекта «Профессионалитет» успешно трудоустроились в 2026 году.