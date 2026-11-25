Ульяна Тюшева из школы №1 поселка Восточного Сосьвинского муниципального округа поборолась за победу на всероссийском уровне в Кирове. Право выступать на финальном этапе конкурса «Ученик года» свердловчанка получила после победы на областном отборе, где покорила жюри авторской работой по мотивам русских сказок.

«Ученик года» ‒ всероссийский конкурс для старшеклассников, где школьников оценивают не по оценкам в дневнике, а по достижениям в творчестве, спорте, добровольчестве и общественной работе. В этом году в финале собрались 200 учеников 9–11 классов из 50 регионов России.

Свой путь на всероссийский конкурс Ульяна начала с победы на районном этапе: сначала она обошла сверстников на муниципальном уровне, затем успешно прошла заочный региональный отбор и закрепила успех на очной защите в Екатеринбурге. Там, по ее словам, конкуренция была серьезной: Свердловская область считается одним из сильнейших образовательных регионов страны, а ребята приехали талантливые и целеустремленные.

Жюри Ульяна заинтересовала тем, чем занимается с детства, ‒ рисованием. Главной ее гордостью стал целый художественный гарнитур, расписанный в стиле русской сказки. Эта работа и принесла ученице победу на региональном этапе и путевку в Киров.

В финале собрались сильные соперники со всей России, и выдержать такую конкуренцию было непросто. Но Ульяна не растерялась и достойно представила свой округ. До победы не хватило совсем немного, однако школьница не считает это поражением – для нее это ступень. Главное, говорит Ульяна, удалось достойно представить область и заявить о себе на всю страну.

Дальше ‒ работа над ошибками и новые цели. Девушка не планирует останавливаться и в дальнейшем, когда поступит в вуз, намерена попробовать силы в конкурсе «Студент года».

«Большие победы начинаются с веры в себя. А мой творческий путь только набирает высоту», ‒ говорит Ульяна Тюшева.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге пройдет Всероссийский съезд школ креативных индустрий.