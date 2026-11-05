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Более 200 населенных пунктов Свердловской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств»

КультураНовости
Областная газета

Посетить мероприятия можно было очно и в онлайн-формате

концерт
Праздничный концерт «Самоцветы России», посвященный Дню народного единства, прошел в культурном центре «Эльмаш» в Екатеринбурге. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в 13-й раз прошла Всероссийская культурная акция «Ночь искусств». В этом году в проекте участвовали 439 учреждений культуры в 205 населенных пунктах региона. Посетить мероприятия можно было очно и в онлайн-формате. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Акция прошла под девизом «В единстве культур — сила народа» и охватила театры, музеи, библиотеки, дома культуры и другие площадки, состоялись лекции, мастер-классы по народным ремеслам, квартирники, кинопоказы, театральные читки и интерактивные занятия для всей семьи. Самой востребованной формой стали концерты и спектакли: 198 таких мероприятий посетили свыше 25 тыс. человек.

Белоярский РДК, Свердловская область
Концерт в Белоярском районном доме культуры. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской

«Главная цель акции — познакомить жителей с культурным пространством региона, дать возможность посетить музеи, театры, библиотеки, увидеть выставки, побывать на мастер-классах и литературных гостиных. И очень важно, что большинство мероприятий были бесплатными: искусство должно быть доступным для каждого, независимо от того, живет человек в Екатеринбурге или в небольшом поселке», — отметила генеральный директор Инновационного культурного центра Нина Журавлева.

Наибольшее количество программ представили площадки Екатеринбурга — более 50. В Каменске-Уральском работали 18 площадок, в Первоуральске — 11, в Нижнем Тагиле — 5. В число городов с насыщенной программой также вошли Ирбит и Верхотурье.

детская художественная школа, Сысерть, Свердловская область
«Ночь искусств» прошла в Детской школе искусств Сысерти. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской

«Свердловская область крайне многогранна по разнообразию искусства, и „Ночь искусств“ — это возможность показать всю эту палитру: от традиционных народных промыслов и ремесел до современных театральных постановок, музейных экспозиций и экспериментальных музыкальных проектов. Важно, что в акцию включаются не только крупные города, но и малые территории. Именно там часто рождаются самые теплые и искренние программы», — подчеркнул министр культуры Свердловской области Илья Марков.

По предварительным итогам, жители посетили почти 1,6 тыс. событий в очном формате, еще 62 мероприятия состоялись онлайн. Всего офлайн-программы собрали более 72 тыс. человек, онлайн-трансляции посмотрели почти 20 тыс. зрителей.

детская художественная школа, Ревда, Свердловская область
К Всероссийской акции присоединилась детская художественная школа Ревды. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской

Среди заметных событий акции — программа «Легенды манси» в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, знакомившая гостей с мифологией и культурой коренного народа Урала. В Краеведческом музее городского округа Верхняя Тура прошла программа «Тайные смыслы знакомых мелодий», посвященная связи музыки с историей и памятью поколений.

В Екатеринбурге библиотека № 19 имени А. П. Чехова провела «Ночь искусств в Чеховке» с интерактивной программой о матрешке как культурном символе и выставкой художника Мирзы Мамедова. В Инновационном культурном центре Первоуральска состоялись выставки, мастер-классы, квартирник и творческий онлайн-марафон с показом костюмов XIX–XX веков, музыкальным концертом и театральным перформансом.

Рефтинский центр культуры и искусства, Свердловская область
В Рефтинском центре культуры и искусства состоялся мастер-класс «Танцуй, Россия!». Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской

Отдельным событием стало представление новой коллекции экспонатов из Государственного Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Партнерство с одним из крупнейших музеев страны стало частью программы акции на Среднем Урале.

Отметим, региональным оператором «Ночи искусств» выступает Инновационный культурный центр Свердловской области. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область присоединится к Всероссийской ночи искусств.

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