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Практики сохранения культурного наследия Артинского округа вошли в число лучших в России

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Областная газета

Награждение состоялось в Москве в рамках Всероссийского форума национального единства

администрация Артинского округа, победитель всероссийского конкурса, Свердловская область
На Всероссийском форуме национального единства были представлены проекты «Этнокультурная карта», «Эрыкановские чтения» и «Турнир косарей». Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Артинский муниципальный округ стал призером Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Три проекта, направленных на укрепление межнационального согласия и сохранение культурного наследия, признаны одними из лучших в России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На Всероссийском форуме национального единства были представлены проекты «Этнокультурная карта», «Эрыкановские чтения» и «Турнир косарей».

грамота, Свердловская область
Награждение состоялось в Москве на Всероссийском форуме национального единства. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В рамках ключевой практики школьники знакомятся с русской, марийской и татарской культурами, участвуют в краеведческих экспедициях и представляют результаты работы на итоговом фестивале, еще две инициативы дополняют ее: ежегодный конкурс чтецов способствует популяризации марийского языка, а международный «Турнир косарей» объединяет традиции сенокоса и народных ремесел, создавая площадку для межкультурного общения.

турнир косарей, Арти, Свердловская область
«Турнир косарей» объединяет традиции сенокоса и народных ремесел, создавая площадку для межкультурного общения. Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

Награждение состоялось в Москве на Всероссийском форуме национального единства, который прошел со 2 по 4 ноября и был приурочен к Году единства народов России. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Совет безопасности Российской Федерации.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловчан приглашают принять участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение».

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