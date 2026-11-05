Настоящий «Лидер»: новый легкоатлетический манеж Каменска-Уральского обрел имя и дату открытия

В Каменске-Уральском новый легкоатлетический манеж, возводимый в Красногорском районе рядом с Байновским садом, официально получил название – «Лидер». Торжественное открытие спортивного объекта запланировано на 5 марта 2027 года. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение о названии приняла городская комиссия по наименованию и переименованию объектов. В июне стартовал конкурс, собравший 252 заявки от более чем 100 участников. До финала дошли «Исеть-Арена» и «Лидер». Большинство членов комиссии поддержали второй вариант.

«„Лидер“ – самый большой и самый красивый спортивный комплекс Каменска-Уральского. Его название заряжает и формирует характер победителя. Пусть наши спортсмены всегда будут лидерами на беговых дорожках и в секторах, достойно прославляя родной город на всероссийском и международном уровнях», – отметил начальник управления по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа Павел Гиматов.

Открытие манежа состоится 5 марта 2027 года. Сейчас работы идут с опережением календарного плана. В основном блоке уже начался монтаж профессионального бегового покрытия, завершается отделка административно-бытового корпуса и благоустройство территории.

Хотя объект проектировался под легкую атлетику, он станет универсальной спортивной точкой притяжения. Здесь появятся круговые и спринтерские дорожки, секторы для прыжков, площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола, хореографический зал для художественной гимнастики, зоны единоборств и тренажерный зал для всех горожан.

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