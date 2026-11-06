В Екатеринбурге есть застройщик, который делает ремонт за новоселов. Цены удивляют

Не ругаться с мастерами, не проводить часы напролет в магазинах отделочных материалов, а спокойно наслаждаться новосельем. Это возможно. Крупный федеральный застройщик «Страна Девелопмент» расширил пакет опции «Ремонт под ключ».

Сейчас клиенты компании могут выбрать более чем из 20 вариантов вариантов отделки, причем не обязательно делать ремонт всей квартиры. Цена приятно удивит даже опытных инвесторов в недвижимость.

Нейтральные, светлые, теплые, холодные, бюджетные и под ключ — цветовые гаммы и варианты наполнения для оформления квартир подбирались с учетом пожеланий клиентов и опыта дизайнеров. Важно, чтобы каждый смог выбрать стиль, подходящий именно ему — и по стилю, и по цене.

Цены на ремонт начинаются от 17 500* рублей за квадратный метр. Это одна из самых демократичных стоимостей на подобную опцию. Важно отметить, что застройщик самостоятельно выполняет все работы и несет гарантийные обязательства.

«Страна» предлагает необычную услугу «Ремонт только в ванной». Если поклеить обои и положить ламинат можно самостоятельно, но вот с плиткой и сантехникой нужно уметь работать. Стоимость ремонта только в ванной комнате начинается от 400 000* рублей.

Плюсы «Ремонта от застройщика»:

Экономия денег и времени. Цена на материалы и услугу фиксируется при оформлении. Не будет скачков цен.

Гарантия от застройщика. Не нужно потом искать поставщиков и мастеров.

Можно включить в ипотеку. Не потребуется разом выложить крупную сумму.

Сразу после сдачи дома можно заехать в свою квартиру.

*Цена актуальна на 06.11.2026.

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