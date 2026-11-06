ДомойНовости

В Екатеринбурге есть застройщик, который делает ремонт за новоселов. Цены удивляют

Новости
Областная газета
Фото: ООО СЗ «Страна Е Пруды»

Не ругаться с мастерами, не проводить часы напролет в магазинах отделочных материалов, а спокойно наслаждаться новосельем. Это возможно. Крупный федеральный застройщик «Страна Девелопмент» расширил пакет опции «Ремонт под ключ».

Сейчас клиенты компании могут выбрать более чем из 20 вариантов вариантов отделки, причем не обязательно делать ремонт всей квартиры. Цена приятно удивит даже опытных инвесторов в недвижимость.

Нейтральные, светлые, теплые, холодные, бюджетные и под ключ — цветовые гаммы и варианты наполнения для оформления квартир подбирались с учетом пожеланий клиентов и опыта дизайнеров. Важно, чтобы каждый смог выбрать стиль, подходящий именно ему — и по стилю, и по цене.

Цены на ремонт начинаются от 17 500* рублей за квадратный метр. Это одна из самых демократичных стоимостей на подобную опцию. Важно отметить, что застройщик самостоятельно выполняет все работы и несет гарантийные обязательства.

«Страна» предлагает необычную услугу «Ремонт только в ванной». Если поклеить обои и положить ламинат можно самостоятельно, но вот с плиткой и сантехникой нужно уметь работать. Стоимость ремонта только в ванной комнате начинается от 400 000* рублей.

Плюсы «Ремонта от застройщика»:

  • Экономия денег и времени. Цена на материалы и услугу фиксируется при оформлении. Не будет скачков цен.
  • Гарантия от застройщика. Не нужно потом искать поставщиков и мастеров.
  • Можно включить в ипотеку. Не потребуется разом выложить крупную сумму.
  • Сразу после сдачи дома можно заехать в свою квартиру.

*Цена актуальна на 06.11.2026.

erid: 2W5zFHXFjqk
Реклама. ООО СЗ «Страна Е Пруды»
ИНН 9703136266

ЖКХ

Свердловские энергетики ведут восстановительные работы после снегопада и штормового ветра

В Свердловской области энергетики ликвидируют последствия непогоды. Из‑за сочетания мокрого снега и сильного ветра (порывы достигали...
Дороги и транспорт

В Свердловской области суд вынес приговор матери, разрешавшей 11‑летнему сыну ездить на мощном электросамокате

В Свердловской области вынесен первый в 2026 году приговор за передачу электросамоката несовершеннолетнему, ставшую причиной ДТП с наездом...
Новости

Подвели летние шины: на автодороге под Красноуфимском из-за заноса на снегу погиб водитель

В Красноуфимском районе на 31 км автодороги «Ачит – Мясегутово» произошла авария со смертельных...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное