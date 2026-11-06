ДомойНовости

В поселке Пышма ураганный ветер сорвал крышу у школы

НовостиПроисшествия
Областная газета

К счастью, никто не пострадал

Школа
Крышу у здания школы снесло ураганным ветром. Фото: соцсети главы Пышминского МО Станислава Фоминых

В поселке Пышма из-за ураганного ветра пострадала местная средняя общеобразовательная школа. У здания снесло примерно тысячу квадратных метров крыши. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Пышминского муниципального округа, пострадавших нет. Детям и сотрудникам школы ничего не угрожает.

«Школа работает в обычном режиме, занятия идут по расписанию. У здания дежурят сотрудники ГИБДД – они помогают с организацией движения, чтобы не было заторов. После уроков детей отпустят домой», – сообщил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

Он также добавил, что будет проведена оценка последствий случившегося.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге началась снежная буря.

ЖКХ

Свердловские энергетики ведут восстановительные работы после снегопада и штормового ветра

В Свердловской области энергетики ликвидируют последствия непогоды. Из‑за сочетания мокрого снега и сильного ветра (порывы достигали...
Дороги и транспорт

В Свердловской области суд вынес приговор матери, разрешавшей 11‑летнему сыну ездить на мощном электросамокате

В Свердловской области вынесен первый в 2026 году приговор за передачу электросамоката несовершеннолетнему, ставшую причиной ДТП с наездом...
Новости

Подвели летние шины: на автодороге под Красноуфимском из-за заноса на снегу погиб водитель

В Красноуфимском районе на 31 км автодороги «Ачит – Мясегутово» произошла авария со смертельных...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное