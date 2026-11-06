В поселке Пышма ураганный ветер сорвал крышу у школы

В поселке Пышма из-за ураганного ветра пострадала местная средняя общеобразовательная школа. У здания снесло примерно тысячу квадратных метров крыши. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Пышминского муниципального округа, пострадавших нет. Детям и сотрудникам школы ничего не угрожает.

«Школа работает в обычном режиме, занятия идут по расписанию. У здания дежурят сотрудники ГИБДД – они помогают с организацией движения, чтобы не было заторов. После уроков детей отпустят домой», – сообщил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

Он также добавил, что будет проведена оценка последствий случившегося.

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