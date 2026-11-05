«Золото Урала» досталось Полине Шешелевой и Егору Карнаухову

В столице Среднего Урала продолжается всероссийский турнир по фигурному катанию «Золото Урала» среди юниоров. Первые медали уже разыграны в танцах на льду, теперь известны итоги в спортивных парах. Лидерами стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов (196,75), серебро у дуэта Полина Сажина и Алексей Белкин (189,0), бронзовые награды выиграли Кира Доможирова и Илья Вегера (164,86).

Полина Шешелева и Егор Карнаухов, представляющие Москву и школу «Хрустальный», практически блестяще справились со своим прокатом. Помарка была на каскаде. Все остальные элементы пара исполнила чисто. Судьи оценили их произвольную программу в 124,89 балла. Сумма — 196,75 балла.

С серебряными наградами турнира домой уедет пара Полина Сажина и Алексей Белкин. У дуэта получился практически весь прокат, подвел только один из выбросов: на выезде партнерша задела руками лед. За произвольную программу ребята получили от судей 117,67 балла. Сумма — 189,0.

На третьем месте после первого дня были пермяки Кира Доможирова и Илья Вегера, спортивная школа «Старт». Им удалось удержать свою позицию. За произвольную программу фигуристы получили 104,23 балла. В сумме у них — 164,86 балла.

Свердловский дуэт Дарья Кардаполова и Антон Рязанов из школы «Локомотив» завершили турнир на шестом месте (118,76 балла).

Ранее «Областная газета» писала о том, как распределились места в танцах на льду.