«Хочу отобраться на чемпионат мира»: Савелий Лузин выступит на чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге

С 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по плаванию в коротком бассейне (25 метров). Турнир имеет огромное значение для отечественных пловцов: он станет отборочным на чемпионат мира в Пекине (с 1 по 6 декабря), и по его итогам будет сформирована национальная команда. Основным кандидатом на попадание в состав сборной России от Свердловской области является новоуральский пловец Савелий Лузин.

Последние два сезона в короткой воде были для Савелия крайне успешными. В 2024-м году на чемпионате России в Казани он стал победителем на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, установив попутно рекорд страны на восьмисотметровке. Тогда же Савелий отобрался на чемпионат мира в Будапешт, где вполне достойно представил не только регион, но и национальную сборную. На прошлогоднем чемпионате страны в Санкт-Петербурге Лузин вновь стал двукратным победителем, только уже на дистанциях 800 и 1500 метров, а на 400-метровом заплыве завоевал бронзу. И при этом новоуральский спортсмен обновил свой же рекорд России на дистанции 800 метров.

Этой осенью Савелий уже успел принять участие в этапе Кубка мира в Ташкенте. На дистанциях 400 и 800 метров Лузин показал шестой результат, хотя специально к этому турниру не готовился. Главная цель свердловского спортсмена – чемпионат страны и отбор на чемпионат мира.

«Я бы не сказал, что нахожусь в соревновательной форме. Специально к этому старту не подводился, продолжаю тренироваться. Поэтому все проходит в рабочем режиме. Глобальная цель – конечно, отобраться на чемпионат мира. Очень хотелось бы там выступить», – отмечал Лузин после заплывов в Ташкенте.

На чемпионате России-2026 Савелий заявлен на двух дистанциях – 400 и 800 метров вольным стилем. В борьбу за медали и путевку на чемпионат мира Лузин вступит в воскресенье, 8 ноября. В утренней части соревновательного дня, которая стартует в 11:00 по уральскому времени, состоятся предварительные заплывы на 400-метровой дистанции, а в вечерней части (начало – в 20:00) – финальные заплывы. А 10 ноября Савелий выступит на своей коронной дистанции – 800 метров. Прямые трансляции соревнований покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Областная газета» публиковала интервью с Савелием Лузиным по итогам чемпионата России в большом бассейне.