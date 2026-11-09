«В живом рассказе уже не до самоцензуры»: в уральской столице представили многонациональный маршрут

В Екатеринбурге официально открылся новый туристический маршрут «Многонациональный Екатеринбург: история в лицах и судьбах». Первыми по нему прошлись и проехались представили национально-культурным объединений и молодежных организаций Среднего Урала. А вместе с ними – корреспонденты «ОГ» Елена Волкова и Полина Зиновьева.

Впервые идея маршрута была презентована еще весной – в День экскурсовода. К официальному старту, приуроченному ко Дню народного единства, эксперты и труженики туристической отрасли внесли в концепцию много важных и значимых дополнений и предложений. Их нам и предстояло оценить.

Участники «премьерной» группы собрались в Историческом сквере, в недавно открывшемся главном информационно-туристическом центре. Здесь уже сейчас можно познакомиться со всеми официальными туристическими маршрутами уральской столицы и осмотреть выставку картин, посвященную городу. В перспективе экспозиция пополнится традиционными ремесленными изделиями, а уже в следующем году в центре откроют пространство для проведения городских мероприятий. Погода к долгим прогулкам не располагает, однако ноябрьский промозглый ветер, снег и дождь не мешают настрою участников.

О многонациональной истории нужно рассказывать с особенной аккуратностью – для региона, где проживают более 120 народов, тема эта чувствительная. Как отмечают представители экскурсионного сообщества, порой даже самые невинные обзорные экскурсии могут вызвать непредсказуемые эмоции. На старте участников приветствует председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, депутат Заксобрания Сергей Павленко: «Маршрут получился интересным, объединившим уникальные исторические места. И важно, что его открывают в Год единства народов России. Мы обязательно будем и дальше знакомить свердловчан и гостей региона с нашим общим многонациональным ­прошлым».

Вместе с гидом, научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга Екатериной Калужниковой, начинаем погружение в историю города. Екатеринбург со дня своего основания формировался как многонациональный и многоконфессиональный центр – это обусловлено его расположением и назначением. До революции 1917 года во всех официальных документах акцент делался не на национальную принадлежность человека, а на религиозную. В конце XIX века в городе были зарегистрированы православные, лютеранские, католические, мусульманская и иудейская общины.

Переходим к осмотру сквера. Екатерина Калужникова с улыбкой называет его «одним большим ничем». Изначально на месте сквера располагался Екатеринбургский железоделательный завод. Но в 1962 году его начали сносить, сейчас остались лишь небольшие фрагменты. Попутно узнаем, что знаменитая бажовская Хозяйка Медной горы – этническая татарка или башкирка, о чем свидетельствует ее описание, а также то, что в своих сказах Павел Петрович использовал тюркские мифы. Для подавляющего большинства участников экскурсии, включая нас, это открытие.

«Надо перечитать сказы заново», – переговариваются темноволосые женщины позади нас.

Рассматриваем 3D-­карту 1733 года – самую исторически достоверную реконструкцию завода, которому на тот момент было всего десять лет. Тогда весь город с населением 4 тысячи человек умещался в границах улиц Вайнера, Карла Либкнехта, Первомайской и Малышева. Любопытно, что первым духовным учреждением на территории завода стала лютеранская кирха. Православный собор, который в тот момент располагался в районе Уктуса, сюда перенесли уже после приезда Татищева. А кирха, в свою очередь, переехала в Горную канцелярию (на место современной ­консерватории).

Продолжение рассказа слушаем уже в автобусе. В 1887 году, когда завод уже перестал функционировать, на его территории прошла Сибирско-­Уральская промышленная выставка (спустя сто с лишним лет ее назовут первым ЭКСПО). Это событие подробно задокументировал фотограф Вениамин Метенков. В выставке участвовали многие герои нашей экскурсии, например, братья Агафуровы из татарской общины города – с чаеразвесочной фабрикой и Генрих Борисович Перетц, принадлежавший к еврейской общине, – с пухоочистительной фабрикой. На этой же выставке был этнический павильон с огромной юртой, где были представлены предметы быта, одежда и орудия труда казахов и киргизов (в то время эти два народа не разделяли) и отделами, посвященными хантам и манси.

На перекрестке Карла ­Либкнехта – Малышева узнаем, что в дореволюционном Екатеринбурге здесь были маленькая немецкая слобода и уникальный дом врача еврейского происхождения Исаака Сяно. Его потомки, по версии нашего гида, до сих пор живут в городе. Дом Сяно стал первым зданием Екатеринбурга, построенным специально под частную клинику. Первый этаж арендовал знаменитый в то время предприниматель, этнический немец Рихард Штроль, торговавший автомобилями и велосипедами. Его постоянными клиентами были вышеупомянутые братья Агафуровы, популяризировавшие велоспорт.

Проезжаем Свято-Троицкую церковь, важную для понимания концепции площади всех религий, которую продвигал первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. В рамках этой идеи появились и армянская церковь Святого Карапета – сейчас это место объединения общины, которая в Екатеринбурге организовалась уже в постсоветское время, и синагога. Здание еще одной синагоги, дореволюционной, на углу улиц Сакко и Ванцетти и Попова, нам позже тоже показали.

Следующий интересный объект еще одного представителя русских немцев, Юлия Дютеля, – усадьба Железнова в псевдорусском кирпичном стиле рядом с остановкой напротив Свято-Троицкой церкви. В годы Великой Отечественной войны сюда была эвакуирована станция точного времени, по которой сверял часы весь Советский Союз.

Из-за погоды экскурсия полностью переходит в автобусный формат. Многие привычные глазу места открываем для себя заново. Например, на месте Театра оперы и балета до 1912 года располагался первый стационарный цирк Екатеринбурга. А на месте дендрологического парка в конце XIX – начале XX веков – Хлебная площадь, одно из главных торговых мест города.

Экскурсия заканчивается у Ельцин Центра, около арт-объекта «Многолог», созданного в 2025 году. Он составлен из 250 табличек, где на разных языках написаны пожелания добра, любви и здоровья. Наверное, подразумевается, что любой побывавший здесь человек найдет понятные ему слова.

«Национальная тематика требует большой аккуратности. Но во время экскурсий я отпускаю себя – когда рассказываешь вживую, уже не до самоцензуры. Если я что-то опустила, то только потому, что время ограниченно. Жалко, не рассказала про башкирского инженера-строителя первых троллейбусных линий Такиуллу Алиева. У нас в районе Химмаша есть остановка Алиева, названная в его честь. В следующий раз приходите с друзьями, обязательно до нее доедем», – говорит нам на прощание Екатерина Калужникова.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге создали Аллею сказителей.