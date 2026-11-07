В Екатеринбурге создали Аллею сказителей

В Литературном квартале Екатеринбурга появилась необычная достопримечательность — Аллея сказителей. В парке обустроили памятное пространство, посвященное мастерам устного народного творчества. Об этом рассказали в Региональном ресурсном центре в сфере культуры и художественного образования Свердловской области.

Каждому дереву присвоили имя одного из легендарных сказителей. Липа теперь носит имя сибиряка Леонтия Тупицына, рябина — Трофима Рябинина из Прионежья, береза — Еремея Чупрова из Архангельской губернии, а на кленах увековечены имена Марии Кривополеновой и уральца Кирши Данилова. На каждой табличке размещен QR‑код: он ведет к подробной информации о жизни и творчестве русского рассказчика.

Особого внимания заслуживает фигура Кирши Данилова — скомороха и молотового мастера, трудившегося на уральских и алтайских заводах Акинфия Демидова. Записанный с его слов сборник «Древние российские стихотворения» оказал заметное влияние на русскую культуру: отголоски этого наследия можно встретить в произведениях Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, а также в творчестве Римского‑Корсакова.

Инициатором проекта выступил Объединенный музей писателей Урала, который стремится возродить интерес к полузабытому жанру сказительства.

В планах — расширить Аллею и открыть школу сказительства: там жители города смогут познакомиться с наследием знаменитых исполнителей, а также освоить искусство сказывания былин и исторических песен.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 200 населенных пунктов Свердловской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств».