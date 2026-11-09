«Золото Урала»: продолжение следует. Екатеринбург принял Гран-при России по фигурному катанию, а теперь нацелен на чемпионат страны

Начало ноября в столице Среднего Урала прошло под знаком фигурного катания. Впервые за 11 лет область приняла крупные российские соревнования в этом виде спорта: этапы Гран-при среди взрослых и среди юниоров. Назвали турнир звучно – «Золото Урала», отсылая и к истории региона, и к наградам, за которыми на «УГМК Арену» приехали топовые спортсмены страны. Свердловчане встретили фигуристов так, что ни у кого не осталось сомнений: здесь этот вид спорта любят по-настоящему. За все дни турнир посетили 22 тысячи человек (!). Теперь болельщики мечтают, что в следующем году именно Екатеринбург примет главный старта сезона – чемпионат России.

И мечты эти небезосновательны. На официальном открытии этапа Гран-при в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о том, что регион поборется за проведение чемпионата страны в 2027 году.

«Кажется, на трибуны пришла половина Екатеринбурга»

У Екатеринбурга сейчас, действительно, есть все, для того чтобы главные соревнования сезона в фигурном катании прошли на самом высоком уровне. Огромная, современная арена, умение организовывать не только российские, но и международные события, громкие имена фигуристов – уроженцев региона (Липницкая, Ковтун, Яметова, Лабутина, Янченков, а также Галлямов, начинавший здесь карьеру). А самое важное – это зрительский интерес.

Перед взрослыми стартами столица Урала приняла юниорский этап Гран-при. Ребята, которые привыкли выступать на небольших площадках и преимущественно без зрителей почувствовали, что такое кататься с полными трибунами и колоссальной поддержкой. Так, на «УГМК Арене» болельщикам был предложен классный флешмоб – людям раздавали ватманы, чтобы они могли нарисовать плакат с пожеланиями любимому фигуристу. И уверены, турнир «Золото Урала» мог бы поспорить за рекорд по количеству таких плакатов – они были в руках почти у всех: в трансляции их просто невозможно не заметить.

Одними из первых почувствовали на себе зрительскую любовь, конечно же, свердловские юниоры. В женском одиночном катании область представляли две 13-летние фигуристки: Варвара Авдеева («Локомотив», Екатеринбург) и Александра Гришина (СШ им. А. Козицына, Верхняя Пышма). Они заняли 11-е и 14-е места соответственно. Для Саши это был дебют на Гран-при.

«Я впервые выступаю на таких крупных соревнованиях и на такой большой арене, было очень волнительно. Мои тренеры помогли прийти в себя, и прокаты получились, – рассказывает «ОГ» Александра Гришина. – На трибунах мои родители, мои друзья, родственники. Вот они особенно рады увидеть меня на этом турнире, для них это настоящий праздник. Но на Гран-при сезон, конечно же, не закончится, дальше планирую ехать на еще одни всероссийские соревнования в Казань».

Для Варвары Авдеевой это был уже второй этап Гран-при, кроме того, вместе с Максимом Ковтуном девушке выпала честь выступить на открытии турнира.

«Кто-то дома больше волнуется, а мне родные стены помогают. На арене сегодня, кажется, не только мои знакомые, а вообще половина Екатеринбурга, это безумно приятно», – улыбается Варвара.

Победу у девушек одержала Алёна Принёва из команды Этери Тутберидзе (Москва).

В мужском одиночном катании регион представил 16-летний Дмитрий Железняк (школа «Юность»). В короткой программе он сенсационно занял седьмое место, обойдя нескольких фаворитов. Дмитрий открывал свой вид, и, выступая первым, собрал волю и силы, не допустив ни одной грубой ошибки.

В произвольной программе спортсмену пришлось тяжелее: лидеры устроили битву четверных прыжков, в которой победу одержал один из самых опытных фигуристов Герман Ленков (тренер Алексей Мишин, Санкт-Петербург). Свердловчанин боролся до самого последнего такта музыки, заняв в итоге 13 позицию.

В соревновании спортивных пар регион представляли Дарья Кардаполова и Антон Рязанов (СШ «Локомотив»), занявшие шестое место. Победителями стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов («Хрустальный», Москва).

Арена собрала четыре олимпийских чемпиона

Взрослый этап Гран-при состоялся в выходные. Спортсмены выступили в трех видах – женском и мужском одиночном катании и в соревновании спортивных пар.

Интерес к турниру проявили не только зрители, но и медиа. Для Первого канала на соревнованиях работали олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер ОИ Евгения Медведева, который в воскресенье устроили для болельщиков автограф-сессии. На комментаторской позиции трудились Михаил Коляда (серебро ОИ в команде), Анна Щербакова (олимпийская чемпионка) и Максим Траньков (олимпийский чемпион). Олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая выводила свою спортсменку уже как тренер.

Также среди топовых тренеров в столицу Урала приехали Татьяна Мишина, Даниил Глейхенгауз, Светлана Соколовская, Анжелика Крылова и многие другие специалисты.

А медали первыми на екатеринбургском льду разыграли мужчины. Главными претендентами на награды были Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников и Макар Игнатов. После короткой программы лидерство захватил Макар. Параллельно на китайском льду на мировом Гран-при выступала его супруга – Александра Игнатова (Трусова). Макар рассказал, что за жену переживал больше, чем за себя, но и подвести в этот день просто не мог.

«За кого больше волнуюсь? За нее, всегда так. За себя и за нее – это разные волнения, потому что, когда она катается, уже ничего не сделаешь. Смотрел ее прокат произвольной программы в раздевалке перед выходом на лед, уже практически завязывая шнурки на ботинках, – рассказал Макар после своего проката.

Мы не могли не задать фигуристу вопрос и про атмосферу нашего турнира.

«Арена у вас классная, одно из отличий, которое я отметил – разноцветные сидения, наверное, в цвет вашего хоккейного клуба. Это прикольно. Город особо не успел посмотреть, вчера вышел из магазина попал в какой-то тайфун, – смеется. – Надеюсь, еще успею прогуляться по нормальной погоде.

Запланировал прогулку по Екатеринбургу и Марк Кондратюк, который в очень красивой борьбе одержал победу и в произвольной программе, и по сумме.

«Я навел справки в своем телефоне, оказалось, что приезжаю в Екатеринбург уже в четвертый раз. Но до этого я был с ледовыми шоу – Ильи Авербуха и «Кармен». Соревнования же здесь для меня впервые. И арена, и зрители – супер, – говорит Марк.

Перед короткой программой даже показалось, что зрители чуть отвлекают спортсмена, настолько громко они его приветствовали, но Марк ответил, что публика его только подстегивает и подпитывает. Что мы и увидели в произвольной программе, где он катался под рэп – «Гангстерский рай». Согласитесь, довольно необычно для фигурного катания? Уральцы оценили.

Второй этап Гран-при у Марка Кондратюка будет уже в эти выходные в Омске, где надеемся, к золоту Урала он добавит еще и сибирское.

«Чемпионат России? Готовьте для нас два сектора»

В женском одиночном катании медали распределились довольно неожиданно. Фаворитами турнира были Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова и Аделия Петросян. Первые две фигуристки владеют элементами ультра-си, это их козыри. Аделия – участница последних Олимпийских игр, проводит первый сезон с новым тренером – Инной Гончаренко, и этот сезон для нее складывается непросто.

Так вот Камилла Нелюбова (выступает за Чувашию) в короткой программе прыгнула тройной аксель и стала единоличным лидером. У Дины Хуснутдиновой с ультра-си в Екатеринбурге не задалось, были падения, программы развалились. От Аделии подвигов никто не ждал, короткую она откатала с обычным контентом, а в произвольной рискнула — прыгнула четверной тулуп. Приземлить прыжок не удалось, но потенциал все увидели. Пока Аделия без медали, но у нее впереди мировой этап Гран-при в США, где, надеемся, четверной прыжок ей удастся.

Камилла Нелюбова в произвольной программе упала с тройного акселя, но победу все же не упустила. А вот серебро и бронза достались девочкам, еще не известным широкой публике – Арине Кудлай и Злате Буря. Для них екатеринбургский лед стал счастливым, что спортсменки, уверены, запомнят надолго.

В соревновании спортивных пар из-за отсутствия Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (они параллельно выступали на Гран-при в Китае, завоевав там золото) интриги не было. Лидерами приехали и лидерами уехали шикарные Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Их программы в этом сезоне хвалят все – зрители, судьи, эксперты, соперники. Технический контент – соответствует и был исполнен в Екатеринбурге парой максимально надежно.

Дуэт тренируется в Пермском крае, но Матвей родился на Среднем Урале: в городе Лесной, где и начал кататься. Затем фигурист тренировался в Екатеринбурге. Позже переехал в Пермь.

На трибунах «УГМК Арены» за Матвея и Катю болели их родители, друзья и близкие. И они устроили своим главным зрителям потрясающее представление. После «ОГ» спросила, как ребята относятся к тому, чтобы чемпионат России прошел в Екатеринбурге.

«УГМК Арена» – большая, комфортная. Здесь прекрасная тренировочная зона, большие раздевалки, удобные трибуны. Я в восторге от этого объекта. И если бы чемпионат России прошел в Екатеринбурге, это было бы великолепно. Это мой родной регион, я буду счастлив выступить на домашнем чемпионате», – сказал Матвей Янченков.

«Да, только нам придется забронировать два сектора для родственников и друзей», – добавила, смеясь, партнерша Екатерина Чикмарева.

А мы и не против, главное увидеть прекрасное продолжение истории под названием «Золото Урала».

Ранее «Областная газета» публиковала интервью со свердловской фигуристкой Елизаветой Лабутиной.