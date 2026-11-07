«На этапе в Красноярске получила травму, думала дома выступить не смогу»: Елизавета Лабутина о турнире «Золото Урала» и прокате в день рождения

С 7 по 8 ноября в Екатеринбурге на «УГМК Арене» проходит турнир «Золото Урала» – IV этап Гран-при России по фигурному катанию. В первый день свои короткие программы представили женщины, Свердловская область в этом виде болеет за Елизавету Лабутину – тагильчанку, которая тренируется в Екатеринбурге, в школе «Локомотив». «ОГ» пообщалась с фигуристкой о домашнем турнире, травме и элементах ультра-си.

— Елизавета, поздравляем тебя с прекрасным прокатом короткой программы, домашним прокатом. Как настраивалась на выступление на нашей арене?

— Было волнительно, потому что я прекрасно понимала, что будет очень много знакомых мне лиц. Выступать перед ними — двойная ответственность. Также я готовилась к тому, что зрители, мои болельщики, все трибуны будут очень громко меня приветствовать. Я сразу решила, что буду очень сосредоточена, ничего не буду слушать, чтобы меня это не сбивало. Ну и настраивалась просто показывать то, что я умею, над чем работала, чтобы порадовать публику, порадовать себя, получить хорошие оценки.

— Предыдущий твой этап Гран-при был всего неделю назад, это был Красноярск. Успела ли ты восстановиться после прошлого турнира?

— Дело даже не просто в графике, а в том, что в Красноярске у меня случился небольшой казус. На разминке, на полу, незадолго до того, как пойти в раздевалку, чтобы переодеться в костюм, я неудачно приземлилась, подвернула ногу. Это было очень глупо, больно, нога просто свернулась в сторону. У меня потемнело в глазах, закружилась голова. Тренер был со мной, он все это видел, а я только по губам читала, даже не слышала ничего. Дальше обезболивающее, заморозка, мазь — весь наш спортивный набор… Произвольную смогла откатать, думала – будь что будет. В понедельник мы прилетели, я плохо ходила, на лед выходить, естественно, было больно. В среду я смогла прыгнуть только двойной аксель.

— Были мысли не выходить кататься на домашнем этапе?

— Да, я уже собиралась отказаться, но тренер все-таки меня переубедил. С четверга начала прыгать, все прыжки буквально по одному разу. В короткой программе я чуть не успела в финале в музыку, вот как раз из-за ноги, но в целом ничего, все остальное получилось.

— Это почти героический поступок с твоей стороны – выступать с травмой. Свердловчане тебя очень ждали, хотели увидеть твое катание.

— Да, и это то, из-за чего я все-таки решила кататься. А еще один фактор в том, что завтра у меня день рождения: 8 ноября мне исполняется 17 лет. И, конечно, в свой день рождения я хотела сделать подарок себе и близким.

— Желаю, чтобы у тебя в произвольной все получилось, в день рождения иначе быть не должно. Елизавета, ты живешь в Нижнем Тагиле, по-прежнему тренируешься на два города – в Тагиле и в Екатеринбурге?

— Да, и главная причина в том, что в тагильской школе все учителя уже знают мою ситуацию, под меня подстраиваются, где-то что-то прощают, могут мне помочь дополнительно. Думаю, если бы я пошла в новую школу в Екатеринбурге, мне пришлось бы долго объяснять, что к чему. Платное онлайн-обучение я тоже не рассматриваю.

— В Тагиле ты где катаешься?

— У нас в городе две ледовые арены: «Спутник» и новая – каток в «Президентском», где занимается спортивная школа «Юпитер». В «Президентском» я и тренируюсь.

— После этапа в Екатеринбурге какой у тебя будет соревновательный план?

— Сначала будет минимум два дня отдыха, а дальше буду смотреть на свое состояние. В сезоне домашний этап Гран-при был главным для меня стартом. Дальше хочу выступить на всероссийских стартах «Тюменский меридиан». И будем смотреть, куда еще придут приглашения.

— В прошлом сезоне ты прыгала элемент ультра-си – тройной аксель. В этом сезоне ты его в прокаты не вставляешь. Почему?

— У меня заболела спина в середине прошлого сезона. В подробности вдаваться не буду, но мне сказали, что так быстро это не лечится, и, возможно, вообще не лечится. Можно только поддерживать на определенном уровне, который сейчас есть, ну, или уменьшать до максимально хорошего состояния, на 100% вылечить нельзя. Из-за ультра-си пошла очень сильная нагрузка на одну сторону спины. Поэтому сейчас делаем упор на компоненты и другие элементы.

— Желаю тебе здоровья и удачи в произвольной программе!

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.