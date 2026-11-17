В Полевском дети отравились парами хлора во время празднования Дня рождения в сауне. Шестеро пострадавших доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 16 ноября в селе Косой Брод. Семья с детьми отмечала День рождения в сауне в период с 14:00 до 19:00. В какой-то момент взрослые почувствовали в помещении резкий запах хлорки и обратились с жалобой к администрации заведения.

Вскоре после этого детям стало плохо, и шестерых несовершеннолетних пришлось госпитализировать. В больнице врачи подтвердили у них отравление парами хлора. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, угрозы для их жизни нет.

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла расследование на контроль и начала собственную проверку, чтобы оценить, соблюдались ли в сауне санитарные нормы и правила защиты здоровья детей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что прокуратура проводит проверку по факту повреждения кровли школы в Пышминском районе.