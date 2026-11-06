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Прокуратура проводит проверку по факту повреждения кровли школы в Пышминском районе

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Областная газета

Конструкции были разрушены из-за сильного ветра

Школа
Прокуратура проверит школу в Пышме. Фото: соцсети главы Пышминского МО Станислава Фоминых

По факту срыва кровли Пышминской средней общеобразовательной школы организована проверка. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел накануне – конструкции были нарушены сильными порывами ветра. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности учащихся.

В дальнейшем будет организовано надзорное сопровождение восстановительных работ здания.  По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщил глава Пышминского муниципального округа, занятия в школе идут по расписанию. Опасности из-за срыва крыши для учащихся и сотрудников образовательного учреждения нет.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в поселке Пышма ураганный ветер сорвал крышу у школы.

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