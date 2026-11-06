Прокуратура проводит проверку по факту повреждения кровли школы в Пышминском районе

По факту срыва кровли Пышминской средней общеобразовательной школы организована проверка. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел накануне – конструкции были нарушены сильными порывами ветра. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности учащихся.

В дальнейшем будет организовано надзорное сопровождение восстановительных работ здания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщил глава Пышминского муниципального округа, занятия в школе идут по расписанию. Опасности из-за срыва крыши для учащихся и сотрудников образовательного учреждения нет.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в поселке Пышма ураганный ветер сорвал крышу у школы.