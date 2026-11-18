В Новоуральске после масштабного благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» открыли общественную территорию — эспланаду 9-го микрорайона. Обновление стало частью комплексного преображения Привокзального района — исторических ворот Новоуральска. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За преображение территории высказались более 13 тыс. жителей в ходе Всероссийского рейтингового голосования — 64% от общего числа участников.

«Это не просто объект благоустройства, а пространство, созданное по запросу самих жителей. Результаты рейтингового голосования — прямое подтверждение того, что людям нужна комфортная, современная и доступная среда», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов на церемонии открытия.

Здесь обустроили зону отдыха с подвесными качелями, установили светомузыкальный фонтанный комплекс, скамейки и столы, оборудовали велопарковку. Территорию оснастили современным освещением, видеонаблюдением и системой оповещения. Здесь также появились модульный туалет и кинетический арт-объект «Цветок», который приводится в движение энергией ветра.

Особое внимание уделили доступности пространства: обновили пешеходные дорожки, обустроили удобные лестницы и спуски для маломобильных граждан.

За качеством благоустройства следили члены общественной муниципальной комиссии. Вместе с инициативной группой жителей они регулярно выезжали на объект, проверяли ход работ и обозначали необходимые доработки.

Общая стоимость проекта составила 98 млн рублей. Из них 72,7 млн рублей направили из федерального и областного бюджетов, еще 25,3 млн рублей — из местного. Работы выполнялись с апреля 2025 года по ноябрь 2026 года.

Отметим, ранее, в 2025 году, по инициативе горожан в Новоуральске благоустроили сквер Революции. Важную роль в определении приоритетов городского развития играют сами жители — через народную программу «Радиус доверия» и Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Ранее «Областная газета» писала, что Новоуральский театр музыки, драмы и комедии отмечает юбилей.