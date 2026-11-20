В Детской городской больнице №15 Екатеринбурга работают врачи с многолетним опытом и специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь. О том, как складывается их совместная работа, рассказали участковые педиатры Наталья Власова и Олеся Исаева.

Наталья Викторовна Власова работает в ДГБ №15 более 13 лет. За это время некоторые из её маленьких пациентов успели вырасти и сами стать родителями. Теперь они приводят на приём уже собственных детей.

«Помню, как ко мне пришёл молодой папа с сыном. Когда-то он сам был моим пациентом. Было интересно наблюдать за ними: малыш даже внешне напоминал своего отца в детстве. А сам папа немного смущался, улыбался. Есть несколько таких семей, и всегда интересно видеть, как растут уже их дети», — рассказывает Наталья Викторовна.

Сегодня врач делится своим опытом с молодым коллегой — Олесей Андреевной Исаевой, которая недавно окончила медицинский университет и приступила к работе в больнице.

«В университете у нас была практика, мы помогали участковому педиатру. Но когда начинаешь работать самостоятельно, понимаешь, сколько разных задач приходится решать каждый день. Теоретические знания есть, а вот быстро применить их на практике получается не всегда. Поэтому я часто обращаюсь к Наталье Викторовне за советом», — делится Олеся.

Сама Наталья Викторовна хорошо помнит свой первый рабочий день. Тогда начинающим врачам не всегда предоставляли возможность постепенно освоиться в профессии.

«Меня приняли на работу и в тот же день посадили на самостоятельный приём. Я думала, что сначала буду работать рядом с опытным доктором, посмотрю, как всё устроено. Но заведующая привела меня в кабинет, представила медицинской сестре и сказала, что теперь я буду здесь принимать пациентов. Хорошо, что рядом оказалась опытная медсестра, которая помогала и подсказывала», — вспоминает врач.

Именно поэтому Наталья Викторовна положительно относится к современной системе наставничества. По её мнению, молодому специалисту важно дать время адаптироваться, разобраться в организации работы и научиться уверенно общаться с пациентами.

«Когда болеет ребёнок, родители могут сильно переживать. Врачу важно сохранять спокойствие, понимать их эмоции и уметь правильно выстроить общение. Это тоже приходит с опытом», — объясняет педиатр.

Сама Олеся признаётся, что пока учится находить подход к маленьким пациентам. Например, как провести осмотр, если ребёнок начинает плакать при виде медицинской маски.

«Хочется, чтобы у меня было хотя бы несколько секунд спокойно послушать его дыхание», — с улыбкой рассказывает молодой врач.

Наставница отмечает инициативность и заинтересованность своей коллеги.

«У Олеси есть желание работать и приносить пользу. Она быстро всё схватывает. Иногда достаточно подсказать начало, а дальше она уже сама разбирается. И мне самой интересно общаться с молодыми специалистами — они тоже делятся новыми знаниями», — говорит Наталья Викторовна.

Несмотря на сложности первых недель, Олеся уверена в своём профессиональном выборе.

«Мне очень нравится работать с детьми. За всё время обучения у меня ни разу не возникало желания перейти во взрослую медицину. С детьми действительно здорово работать», — признаётся она.

История двух педиатров ДГБ №15 показывает, как наставничество помогает молодым врачам осваиваться в профессии, а опытным специалистам — делиться знаниями и перенимать новые подходы. Такой обмен становится важной частью повседневной работы больницы, где главной задачей остаётся забота о здоровье детей.

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