В Екатеринбурге продлили ограничение движения транспорта в районе пересечения Сибирского тракта и переулка Базового — проезд останется закрытым до 24 ноября включительно. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причина — продолжение строительства транспортной развязки возле концерна «Калина». Ранее сообщалось, что движение по развязке у «Калины» в Екатеринбурге планировали открыть 15 ноября.

Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты: объезд возможен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумывать путь следования.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге автобусы в Елизавет пойдут чаще.