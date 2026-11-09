Финальный фестиваль Года уральского рока объединит музыкальные поколения в Екатеринбурге

Финальный фестиваль Года Уральского рока и празднования 40-летия Свердловского рок-клуба — «РОК-ФЕСТ» — состоится 12 января во Дворце молодежи Екатеринбурга. На одной сцене встретятся легендарные уральские коллективы и молодые музыканты. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В фестивале примут участие группы «Трек» и «Апрельский марш», которые специально возобновят концертную деятельность после продолжительного перерыва, а также легендарная «Настя». К ним присоединятся представители новой музыкальной волны Екатеринбурга — «Внимание Брусника!», «Патрик Кэш», «Дзинь» и другие.

Ведущими фестиваля станут музыкант, экс-участник группы «Смысловые галлюцинации» Николай Ротов и лидер «Урфин Джюс», один из основателей уральской рок-сцены Александр Пантыкин. Оба также выступят перед зрителями. Концерт станет особенным событием для Александра Пантыкина: 12 января музыкант отметит 69-летие прямо на сцене.

Отдельной частью программы станет презентация трибьюта «Старый Новый Рок» — музыкального посвящения Свердловскому рок-клубу. Первая часть альбома выйдет 11 декабря на цифровых музыкальных площадках. В нее вошли новые версии песен групп «Трек», «Урфин Джюс», «Апрельский марш», «Отражение», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Коктейль», «Ассоциация», «Водопад им. В. Кикабидзе» и других. Еще две части проекта представят в 2027 году.

Отметим, Дворец молодежи выбран площадкой фестиваля не случайно. Здесь проходили III и IV фестивали Свердловского рок-клуба в 1988 и 1989 годах. Еще одна важная для музыкальной истории города точка появилась рядом с площадкой в июне 2026 года: на площади перед центральным входом открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову, автору культовых фильмов «Брат» и «Брат 2».

Организатор «РОК-ФЕСТа» — Центр поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин камень».

Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья».

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области возрождается фестиваль «Гитары и фраки».