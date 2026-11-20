Свердловские участники ярко проявили себя на Всероссийском проекте «Флагманы образования»: четверо представителей региона стали победителями в разных направлениях и вошли в число 60 лучших. Всего в этом сезоне на индивидуальные треки поступило свыше 35 тыс. заявок со всей страны. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В направлении «Учить и учиться» победу одержали три представителя Свердловской области: воспитатель детского сада №209/211 Нижнего Тагила Ольга Шараковас, студентка Уральского государственного педагогического университета Екатерина Возжаева и вожатая компании «У трех пещер» Алина Абакумова.

Еще один успех региона связан с «СпортТреком»: в нем лучшим стал учитель физической культуры школы №1 имени С. С. Алексеева Дмитрий Ермаков. Помимо педагогической деятельности, он входит в сборную Свердловской области по гонкам с препятствиями и организует бесплатные тренировки для взрослых.

Проект объединил сразу несколько профессиональных аудиторий. В треке «Учить и учиться» состязались старшеклассники, студенты и педагоги, а «СпортТрек» собрал тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, которые занимаются физическим воспитанием детей и молодежи.

На протяжении конкурса участники преодолевали этапы отбора, показывали уровень профессиональных навыков и раскрывали собственные методики работы с подрастающим поколением. А финальные мероприятия проекта стали площадкой для профессионального обмена: победители общались с ведущими экспертами в сфере образования и спорта, делились опытом с коллегами и прошли дополнительные программы повышения квалификации.

Проект «Флагманы образования», реализуемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи, помогает выявлять и поддерживать талантливых педагогов, студентов и управленцев в сфере образования.

Ранее «Областная газета» писала о том, что губернаторские премии и стипендии вручили свердловским преподавателям и студентам.