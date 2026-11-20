В «Титановую долину» по железной дороге доставили оборудование для второй очереди АО «Исетский кузнечно-механический завод» в Верхней Салде. Станки и технологическое оснащение задействуют при строительстве штамповочного и прокатного цехов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первая очередь проекта уже реализована: возведены корпуса и запущено производство заготовок из титановых и жаропрочных сплавов. Поступление оборудования знаменует переход к следующему этапу.

По соглашению, подписанному на ИННОПРОМ‑2026, инвестор расширит производство также на площадке «Уктус» в Екатеринбурге. До 2028 года планируется построить новые цеха общей площадью свыше 6 тыс. кв. метров, вложить более 616 млн рублей и создать 115 рабочих мест. С учетом первой очереди общий объем инвестиций достигнет 1,8 млрд рублей.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что развитая инфраструктура площадки — в том числе современный железнодорожный комплекс — позволяет оперативно запускать крупные производства и укрепляет технологический суверенитет страны. «Запуск нового производства стал результатом системной работы региона по развитию промышленной инфраструктуры и привлечению инвестиций», — подчеркнул Денис Паслер.

По словам гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Станислава Дорофеева, железнодорожный комплекс изначально проектировался как универсальный инструмент для резидентов: он обеспечивает удобную доставку оборудования и отгрузку готовой продукции.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловское предприятие отмечено на международной выставке «Металл-Экспо — 2026» в сфере импортозамещения.