С 23 ноября на 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги изменится схема движения: в рамках реконструкции закроют первый съезд №1 на Березовский тракт. Речь идет о первом съезде направо для тех, кто движется по ЕКАД в северном направлении. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Работы ведутся в рамках масштабного проекта по расширению участка ЕКАД с 10‑го по 24‑й километр. После завершения реконструкции транспортные потоки по ЕКАД и Березовскому тракту будут разведены по разным уровням. Для удобного переезда между магистралями на нижнем уровне построят транспортное кольцо, к которому подведут новые съезды с обеих дорог.

На эстакаде и путепроводе организуют по шесть полос движения, встречные потоки отделят железобетонными парапетными ограждениями, а по краям установят металлические барьерные ограждения — это повысит безопасность проезда.

Ключевая цель модернизации — увеличить пропускную способность кольцевой автодороги и улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбургской агломерации. В ходе реконструкции дорогу расширят с двух до шести полос на участке от Тюменского тракта в северном направлении. По поручению губернатора Дениса Паслера завершить работы и открыть движение по всем полосам планируется в 2028 году.

Водителей просят быть внимательными на этом участке и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге продлевают ограничения из‑за стройки развязки у «Калины».