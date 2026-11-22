Инклюзивный проект из Свердловской области завоевал награду на всероссийском уровне: медиапроект «Я могу! Я рисую! Путешествуем по России» стал победителем в специальной номинации «Больше, чем доступность» премии «Больше, чем путешествие — 2026». Всего награды нашли своих обладателей в 15 номинациях: победителями стали 35 проектов из 22 регионов страны. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Торжественная церемония прошла в историческом здании Рижского вокзала в Москве и объединила порядка 500 человек — финалистов, экспертов, партнеров и гостей программы.

Проект «Я могу! Я рисую! Путешествуем по России» реализует организация «Я могу!», которая уже семь лет помогает в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках инициативы ребята не только участвуют в конкурсах рисунков, но и изучают Россию: исследуют родные места, знакомятся с их историей и природой, а затем переносят свои впечатления на бумагу.

По словам директора АНО «Я могу!» Екатерины Карповой, победа в премии открыла новые перспективы.

«Участие в премии подарило знакомства с уникальными людьми из разных регионов — мы уже договорились о взаимодействии. И это моя сбывшаяся мечта: программа „Больше, чем путешествие“ в следующем году может стать партнером нашего нового конкурса, и тогда победители смогут отправиться в настоящее путешествие по России», — рассказала Екатерина Карпова.

Работы юных художников размещаются в цифровой галерее и экспонируются на выставках — так все больше людей могут увидеть Россию глазами детей с ОВЗ. Важность создания равных возможностей для самореализации подчеркнул и директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов: по его мнению, важно, чтобы способности и достижения каждого человека были замечены и услышаны.

Премия «Больше, чем путешествие» реализуется по решению Президента России Владимира Путина и призвана дать молодым людям возможность узнавать страну через путешествия, экскурсии, волонтерство и знакомство с традициями разных регионов. Как отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России и председатель наблюдательного совета АНО «Больше, чем путешествие» Сергей Кириенко, именно люди делают каждое путешествие по-настоящему запоминающимся событием.

В оценке проектов сезона приняли участие около 450 экспертов, а народное голосование, в котором свои голоса отдали более 200 тыс. жителей страны, стало важной частью отбора финалистов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала о том, что Евгений Миронов представил в Екатеринбурге спектакль о взрослении детей с ОВЗ.