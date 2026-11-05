Призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 74 школьника Свердловской области

В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» все 74 участвовавших школьника из Свердловской области стали призерами. С высокими результатами ребят, их родителей и педагогов поздравил глава региона Денис Паслер. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Не раз говорил, что уральская молодежь — инициативная, активная и талантливая. И очередное тому подтверждение — результаты Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Среди победителей Асиль Гамидова из Нижнего Тагила. Она участвовала в „Большой перемене“ уже третий раз и каждый раз выходила в финал. В этом году вместе с командой Асиль разработала проект „Попутчики: открытки, которые согревают в пути“. Его идея — через совместное творчество помочь подросткам и родителям лучше понимать друг друга и укреплять связь поколений», — рассказал Денис Паслер в своих соцсетях.

Так, восемь старшеклассников стали лауреатами первой степени и получили по 1 млн рублей: Никита Стриевский, Софья Гайсина и Елизавета Абрамова из Екатеринбурга, Асиль Гамидова из Нижнего Тагила, Диана Галиева, Елизавета Кадцина, Валерия Назарова и Мария Пушкарева из поселка Октябрьский Сысертского округа.

В число лауреатов также вошли ребята из Красноуфимска, Краснотурьинска, Ивдельского округа и Лесного: 28 школьников стали лауреатами второй степени и получили премию 200 тыс. рублей, 38 школьников стали лауреатами третьей степени с премией в 100 тыс. рублей.

Отметим, в финале участвовали полторы тысячи школьников из более чем 70 регионов России. Они решали практические задачи от крупных компаний, знакомились с профессиональными направлениями и представляли собственные проекты. Поздравление финалистам направил Президент России Владимир Путин. Также ребят поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, три школы Свердловской области получили по 2 млн рублей на реализацию своих проектов по развитию образовательной среды, где дети и подростки могут развивать свои таланты — это школа №2 Красноуфимска, школа №4 Новой Ляли и школа №1 Екатеринбурга.

«Проект „ТЕХНО-класс“ команды школы №4 из Новой Ляли вошел в топ-25 проектов образовательных организаций конкурса. Полученная премия позволит приобрести оборудование и создать пространство, где школьники с 5-го по 11-й класс смогут заниматься программированием и 3D-моделированием», — написал Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что в финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» вышли четыре свердловчанина.