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Призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 74 школьника Свердловской области

НовостиОбразование
Областная газета

Ребят, их родителей и педагогов поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
Команда школы поселка Октябрьского — в числе лауреатов первой степени. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» все 74 участвовавших школьника из Свердловской области стали призерами. С высокими результатами ребят, их родителей и педагогов поздравил глава региона Денис Паслер. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Не раз говорил, что уральская молодежь — инициативная, активная и талантливая. И очередное тому подтверждение — результаты Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Среди победителей Асиль Гамидова из Нижнего Тагила. Она участвовала в „Большой перемене“ уже третий раз и каждый раз выходила в финал. В этом году вместе с командой Асиль разработала проект „Попутчики: открытки, которые согревают в пути“. Его идея — через совместное творчество помочь подросткам и родителям лучше понимать друг друга и укреплять связь поколений», — рассказал Денис Паслер в своих соцсетях.

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
Всего лауреатами первой степени и обладателями 1 млн рублей стали восемь школьников. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Так, восемь старшеклассников стали лауреатами первой степени и получили по 1 млн рублей: Никита Стриевский, Софья Гайсина и Елизавета Абрамова из Екатеринбурга, Асиль Гамидова из Нижнего Тагила, Диана Галиева, Елизавета Кадцина, Валерия Назарова и Мария Пушкарева из поселка Октябрьский Сысертского округа.

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
В число лауреатов также вошли ребята из Красноуфимска, Краснотурьинска, Ивдельского округа и Лесного. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В число лауреатов также вошли ребята из Красноуфимска, Краснотурьинска, Ивдельского округа и Лесного: 28 школьников стали лауреатами второй степени и получили премию 200 тыс. рублей, 38 школьников стали лауреатами третьей степени с премией в 100 тыс. рублей.

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
Ребят поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Отметим, в финале участвовали полторы тысячи школьников из более чем 70 регионов России. Они решали практические задачи от крупных компаний, знакомились с профессиональными направлениями и представляли собственные проекты. Поздравление финалистам направил Президент России Владимир Путин. Также ребят поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
Лауреатами второй степени стали 28 школьников и 38 школьников стали лауреатами третьей степени. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Кроме того, три школы Свердловской области получили по 2 млн рублей на реализацию своих проектов по развитию образовательной среды, где дети и подростки могут развивать свои таланты — это школа №2 Красноуфимска, школа №4 Новой Ляли и школа №1 Екатеринбурга.

финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Свердловская область
В финале участвовали полторы тысячи школьников из более чем 70 регионов России. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Проект „ТЕХНО-класс“ команды школы №4 из Новой Ляли вошел в топ-25 проектов образовательных организаций конкурса. Полученная премия позволит приобрести оборудование и создать пространство, где школьники с 5-го по 11-й класс смогут заниматься программированием и 3D-моделированием», — написал Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что в финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» вышли четыре свердловчанина.

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