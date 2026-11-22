Леонид Рапопорт покинул пост главы Минспорта Свердловской области. Завершение его работы в региональном правительстве связано с окончанием срока трудового контракта и достижением предельного возраста для нахождения на государственной гражданской службе. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

За плечами Леонида Рапопорта богатый профессиональный путь: он — заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, доктор педагогических наук, профессор.

Почти 17 лет — с декабря 2009 года — Леонид Рапопорт руководил министерством спорта региона. Этот период стал временем заметного развития спортивной инфраструктуры и популяризации активного образа жизни. Важным показателем роста интереса к спорту стала статистика 2025 года: доля жителей Свердловской области, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, достигла 65,1%.

Ранее «Областная газета» писала о том, что губернатор Денис Паслер освободил от должности главу регионального Минприроды Дениса Мамонтова.