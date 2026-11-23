В первых числах декабря в Москве состоится 17-й Инвестиционный форум «Россия зовёт!» Его участники поговорят о международном сотрудничестве, инвестициях в искусственный интеллект и инвестиционной стратегии на 2027 год, а также обсудят инструменты для долгосрочного роста капитала. В этом году тема форума будет звучать так «Закаляя экономику: прочность как стратегия роста».

Одна из дискуссий первого дня посвящена инвестициям в искусственный интеллект и трансформации глобальных инвестпортфелей под влиянием нейросетей. Другая сессия затронет будущее северных территорий России и место Арктики в мировой экономике. Отдельная дискуссия о промышленной кооперации затронет тему поиска механизмов международного взаимодействия с зарубежными партнерами и привлечение инвестиций в совместные проекты.

На макроэкономической сессии выступят заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников. Модератором сессии станет первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Во второй день состоится презентация инвестиционной стратегии на 2027 год, а также сессия о подходах к выбору компаний для вложений, об индивидуальных инвестиционных счетах и об инвестировании в криптоактивы. Для начинающих инвесторов предусмотрена отдельная образовательная программа, для подростков 12–17 лет организуют финансовый образовательный трек.

С 2009 года инвестиционный форум «Россия зовёт!» собирает частных инвесторов, финансовых экспертов, аналитиков и представителей крупных эмитентов и государственных структур на региональных площадках.