Модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись для жителей Кочневского и Калины в Камышловском районе. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Подразделения местной больницы в селе Кочневском и поселке Калина теперь встречают посетителей уютными пространствами, где есть просторные кабинеты для приема и проведения процедур, необходимое оборудование, комфортная зона ожидания. Это результат эффективной реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Село Кочневское, где проживают чуть более 500 человек, – одно из самых отдаленных в районе. Отсюда до Камышлова около 40 километров. Возле нового ФАПа благоустроили прилегающую территорию.

«Поставить модульное здание – одно дело, осуществить благоустройство вокруг – совсем другое. Все совместными усилиями сделано для того, чтобы каждый из вас мог прийти по хорошей дорожке, зайти в теплое, современное здание и получить качественную медицинскую помощь», – сказала главный врач Камышловской ЦРБ Ирина Закачурина.

Поселок Калина еще меньше, чем Кочневское. Местные жители уже оценили новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Красиво, светло, тепло, по-современному. Слов нет, чтобы выразить нашу благодарность», – отметила местная жительница Надежда Юрьева.

Всего на капитальный ремонт объектов здравоохранения и установку 19 быстровозводимых модульных конструкций, включая девять фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории, в Свердловской области в 2026 году направлено порядка 3,4 млрд рублей.

Ранее «Областная газета» писала о том, как после ремонта капитально преобразилась Троицкая больница.