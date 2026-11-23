Культурный конкурс «Китай моими глазами» помог российской молодежи посмотреть на современный Китай через призму собственного опыта и знакомства с культурой, бытом и гастрономией страны. Участниками стали жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края в возрасте от 14 до 35 лет. Награды получили 11 победителей, которые поделились своими проектами на церемонии награждения в креативном кластере «Домна».

В церемонии награждения принял участие Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн. Он поблагодарил участников за интерес к проекту и внимание к культурному диалогу, а также отметил, что все работы отражали искренний интерес конкурсантов и их личное отношение к китайской культуре.

«Я благодарен каждому молодому участнику. Наша цель была простой: используя короткие видео, содействовать культурному диалогу и взаимопониманию между китайской и российской молодежью. Я рад, что работы участников основаны на личном опыте. Одни рассказывают о повседневной жизни и культуре Китая, другие отмечают реальные связи между Россией и Китаем на разных уровнях, но взгляды каждого – очень искренние и теплые», – отметил Ло Шисюн.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин заметил, что подобный конкурс дает ориентир: представить такой же конкурс в Китае, назвав его «Россия моими глазами». По словам замминистра, это бы органично дополнило стабильное сотрудничество России и Китая.

Победителем стал Максим Даниленко из Екатеринбурга, который смонтировал видео, основанное на путешествиях и рассказах о Китае его лучшего друга. По словам победителя, своим проектом он хотел заинтересовать как можно больше молодых людей культурой другой страны и развеять популярные стереотипы, всё еще встречающиеся в интернете.

Наградой отмечена Татьяна Бобошина, ученица 8-го класса из Богдановича. Поучаствовать в конкурсе она решила по совету преподавателя китайского языка. Проект стал для нее отличной возможностью не только рассказать об интересующей ее теме, но и познакомиться с другими ребятами, тоже отправлявшими свои работы на конкурс.

«Мы приехали вместе с преподавателем. Я уже два года изучаю китайский и собираюсь сдавать международный экзамен, чтобы получить официальный сертификат уровня владения. Даже ездила в Китай с родителями и влюбилась в его культуру. Там очень добрые и открытые люди, которые всегда были готовы помочь и немного поговорить. Я учусь в восьмом классе, но уже думаю о том, чтобы связать свою жизнь с китайским языком, может, пойду учиться на востоковеда после школы», – поделилась впечатлениями Татьяна.

Конкурс организовало генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге при поддержке администрации города.

Ранее «Областная газета» писала, что представитель УрГПУ приняла участие во Всемирной конференции по китайскому языку в Пекине.