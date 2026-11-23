В 2010 году на в большой российский прокат вышел новогодний киноальманах о переплетении судеб разных людей по «теории шести рукопожатий» — фильм «Ёлки». С тех пор у многих Новый год прочно ассоциируется именно с этой франшизой, ее героями и особенной верой в чудо. В этом году зрители смогут увидеть новую часть фильма «Ёлки 13», а уральским зрителям ее презентует один из актеров кинокартины – Андрей Рожков.

Официальный старт всероссийского проката запланирован на 10 декабря, но жители Екатеринбурга смогут увидеть комедию на пять дней раньше. Кинокартину представит актер Андрей Рожков, знакомый зрителям по шоу «Уральские пельмени».

«Ёлки 13» расскажут о судьбах людей, переплетенных с помощью настоящей новогодней магии и волшебства в одной большой истории, ведь порядковый номер новой части франшизы — символ перемен и трансформации. В новом фильме роли сыграют Сергей Бурунов, Глеб Калюжный, Полина Гухман, блогер и певица Маш Милаш (Мария Камова), Валентина Ляпина, Федор Добронравов, Андрей Рожков, Александр Шепс и многие другие. Рассказчиком «Ёлок» впервые стал Фёдор Бондарчук.

«Я давно слежу за „Ёлками“ и рад наконец стать частью этой истории. В тринадцатой главе я стал голосом рассказчика, который проведет зрителей через новые повороты в судьбах героев. Мы с Жорой Крыжовниковым сделали уже не один проект, и я уверен: ему снова удастся удивить зрителей», — рассказал Фёдор Бондарчук.

Специальный премьерный показ и встреча с Андреем Рожковым состоятся 5 декабря в кинотеатре «Каро» в ТРЦ «Радуга парк».

Ранее «Областная газета» писала о том, что фильмы о традициях и языках посмотрели 38 тыс. свердловчан на «ЭтноФесте».