Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант», прошедшая 22 ноября, в Свердловской области вышла за пределы привычных школьных классов и библиотек. Одну из самых необычных полевых площадок организовали в лесной чаще на границе сразу трех субъектов РФ: Каменского муниципального округа Свердловской области, Кунашакского района Челябинской области и Катайского района Курганской области.

Ранним утром команды трех регионов во главе с председателями областных отделений Русского географического сообщества выдвинулись навстречу друг другу к точке стыка границ в зауральской лесостепи. По пути участники на практике изучали, как условные линии на карте отражаются в реальном ландшафте и характере освоения территорий.

Соорганизаторами выездной площадки выступили администрация Каменского муниципального округа, местное управление культуры, спорта и делам молодежи, а также депутаты думы округа Вячеслав Александров и Алексей Кузнецов.

Как отметил глава Каменского муниципального округа Алексей Кошкаров, формат проверки знаний в полевых условиях без доступа к сети стал для участников настоящим приключением.

«Площадка для диктанта на самом деле очень необычная. Побывать на месте, где граничат три области Уральского федерального округа – это уже само по себе событие, а провести там мероприятие и вовсе замечательно. Это не кабинет и не телефон с онлайн-картой. Связи в мобильных почти нет, ориентируешься только на свои знания», – рассказал Алексей Кошкаров.

По словам главы муниципалитета, встреча на стыке границ помогла наладить и живой диалог между соседями. После написания диктанта участники пообщались в неформальной обстановке, поделились наблюдениями о природе своих территорий и наметили планы по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее «Областная газета» писала о том, что аэропорт Кольцово впервые стал площадкой «Географического диктанта».