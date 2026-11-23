В Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи состоялся финал открытого регионального фестиваля «Мастерская открытий». Конкурсные задания по 25 профессиям выполнили 125 дошколят. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фестиваль помогает детям познакомиться с профессиями через практические задания. Дошкольники замешивали тесто, составляли букеты, проводили зарядку и разучивали с другими ребятами танцы разных народов.

В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 430 детей. В финале конкурсантам помогали свыше 130 юных волонтеров. В зависимости от задания они играли роли пациентов, моделей или учеников.

«Чтобы в будущем было меньше профессиональных сомнений, нужно с раннего детства знакомиться с огромным количеством профессий. И фестиваль „Мастерская открытий“ – это фундамент, на котором потом будет выстраиваться профориентационный маршрут ребенка», – отметила заместитель начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования Свердловской области Наталья Ведерникова.

Для участников и гостей провели мастер-классы. Ребята оживляли рисунки с помощью дополненной реальности, украшали елочные игрушки из дерева, делали яркие значки с веселыми зверятами и создавали осенний пейзаж.

Всех детей наградили в номинациях «За стремление к победе», «За целеустремленность и упорство», «Креативный подход к созданию креативной ситуации», «Самый лучший результат работы». Каждый получил приятные призы.

«Когда создавали фестиваль в нашем Чкаловском районе, мы и не думали, что он станет таким масштабным, красивым, ярким событием. В этом году меня очень порадовало, насколько многому дети смогли научиться в рамках конкурса. Многие ребята уже знают, кем хотят стать, и это здорово, когда в шесть лет ребенок уже задумывается о будущей профессии», – отметила начальник управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Ирина Соколовская.

Профориентация детей и молодежи входит в число задач национального проекта «Молодежь и дети». «Мастерская открытий» проходит в рамках регионального проекта дополнительного образования «Малахитовое детство».

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