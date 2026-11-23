Представители «Единой России» совместно со свердловским фондом «Ветераны СВО и КТО» передали крупную партию специальной техники и оборудования для подразделений, выполняющих задачи на передовой. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Передача состоялась в Ростовской области при личном участии секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева и директора благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО», депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Павленко.

В состав переданной партии вошли 60 разведывательных квадрокоптеров «Мавик», 15 маневренных вездеходных квадроциклов с прицепами для подвоза боекомплекта и оперативной эвакуации раненых, а также мощный дизель-генератор для обеспечения автономного энергоснабжения в полевых условиях. Вся техника была закуплена и укомплектована по прямым заявкам военнослужащих.

«На сегодняшний день „Единая Россия“ уже поставила более 140 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В эту работу включены все без исключения региональные, местные, первичные отделения партии. Кто-то приобретает оборудование, кто-то плетет сети. Мы продолжим эту работу до самой Победы», – отметила Владимир Якушев.

Он также отметил ключевую роль уральского фонда «Ветераны СВО и КТО», который при поддержке партии «Единая Россия» обеспечивает передовую необходимой спецтехникой в постоянном режиме, и заверил, что такая совместная работа продолжится до победного конца.

Директор благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО», депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Павленко отметил комплексный подход фонда к поддержке защитников Отечества:

«Для уральцев помощь фронту – это священный долг. Переданные 60 „птичек“ станут „глазами“ наших подразделений, а надежные квадроциклы помогут штурмовикам быстро подвозить боеприпасы и спасать жизни раненых парней при эвакуации. Наша миссия – быть надежным тылом во всем. Мы были, есть и будем рядом с нашими бойцами вплоть до победного конца».

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге запустили гуманитарную акцию в помощь военнослужащим в госпиталях.