Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора – министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Алексей Владимирович родился 28 мая 1977 года в Тобольске. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность он начал в 1994 году с должности столяра-сборщика Тобольского деревообрабатывающего завода. С 2001 по 2007 год работал в органах прокуратуры Тюменской области, где последовательно занимал должности помощника прокурора города Тобольска и заместителя прокурора города.

В период с 2007 по 2011 год работал в администрации города Тюмени, после чего перешёл на федеральную государственную гражданскую службу, заняв должность советника департамента по обеспечению конституционных прав граждан в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В июле 2012 года Алексей Кузнецов стал заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, а в ноябре 2013 года был назначен министром природных ресурсов и экологии Свердловской области. С 2022 года Алексей Кузнецов занимал пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области.

К исполнению обязанностей Алексей Кузнецов приступит 24 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер освободил от должности главу регионального Минприроды Дениса Мамонтова.