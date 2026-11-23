В Японии с 27 по 28 ноября пройдут соревнования VI этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. От нашей страны на турнире будут кататься Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Алина Горбачева. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko». Публикуем полное расписание этапа.
Расписание VI этапа Гран-при в Японии:
27 ноября, пятница
6:35 – танцы на льду, ритм-танец
8:35 – пары, короткая программа
10:15 – женщины, короткая программа
13:00 – мужчины, короткая программа
28 ноября, суббота
6:00 – танцы на льду, произвольный танец
8:00 – пары, произвольная программа
10:30 – женщины, произвольная программа
13:30 – мужчины, произвольная программа
* Время указано московское
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