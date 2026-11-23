В Японии с 27 по 28 ноября пройдут соревнования VI этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. От нашей страны на турнире будут кататься Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Алина Горбачева. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko». Публикуем полное расписание этапа.

Расписание VI этапа Гран-при в Японии:

27 ноября, пятница

6:35 – танцы на льду, ритм-танец

8:35 – пары, короткая программа

10:15 – женщины, короткая программа

13:00 – мужчины, короткая программа

28 ноября, суббота

6:00 – танцы на льду, произвольный танец

8:00 – пары, произвольная программа

10:30 – женщины, произвольная программа

13:30 – мужчины, произвольная программа

* Время указано московское

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