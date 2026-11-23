Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Ирины Снетковой на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Согласно распоряжению, исполнение обязанностей возложено на Ирину Снеткову до её назначения на должность в установленном законодательством порядке. В соответствии с Уставом Свердловской области руководитель министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области назначается на должность губернатором Свердловской области с согласия депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Ирина Михайловна Снеткова родилась в Свердловске, окончила Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова по квалификации «инженер-экономист» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Карьеру в сфере управления госимуществом начала в 1993 году в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом. С 1999 по 2004 год возглавляла отдел недвижимости территориального органа Минимущества России по Свердловской области. Затем работала на руководящих должностях в коммерческих компаниях, в том числе 15 лет занимала пост заместителя директора по недвижимости ООО «Феникс».

С 23 сентября 2025 года — первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. В ведомстве курировала вопросы землепользования и наружной рекламы.

К исполнению обязанностей Ирина Снеткова приступит с 24 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер назначил Алексея Кузнецова заместителем губернатора – министром природных ресурсов и экологии Свердловской области.