В России должна быть ограничена продажа микронаушников, а в вузах для проведения экзаменов и зачетов необходимо создавать своего рода «тайные комнаты», куда не проникает сотовая связь. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзур Музаев. Ее цель – повысить эффективность борьбы со списыванием: технические средства все чаще пытаются использовать на экзаменах и зачетах не желающие добросовестно грызть гранит науки студенты. Свердловские вузы идею ведомства поддерживают, но предлагают не ограничиваться только запретительными мерами. А, например, создавать такую образовательную среду, где списывать будет невыгодно.

В Уральском государственном экономическом университете инициативы Рособрнадзора поддерживают и уже в 2027 году планируют оснастить некоторые профильные аудитории системами подавления сотовой связи. Это создаст необходимый «закрытый контур» там, где использование мобильных устройств на экзамене недопустимо, рассказал «ОГ» проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх. При этом он подчеркнул, что для университета проблема массового использования студентами микронаушников или нейросетей не носит острого характера.

«Внутренний регламент проведения промежуточной аттестации в нашем университете предельно строг и доведен до сведения каждого обучающегося. Факт использования запрещенных технических средств (смартфонов, микронаушников и иных устройств) влечет за собой автоматическое получение неудовлетворительной оценки и внесение специальной отметки в экзаменационную ведомость с указанием причины. И никаких исключений не предусмотрено», – пояснил Дмитрий Карх.

В Уральском федеральном университете отметили, что использование любых скрытых технических средств для получения информации на экзамене – прямое нарушение устава вуза. Кроме того, в ­УрФУ настоятельно рекомендуют студентам отказаться от использования магнитных микронаушников из-за прямой угрозы здоровью.

«Использование «цифровых шпаргалок» – это довольно неприятный симптом отчуждения студента от учебного процесса. Поэтому УрФУ создает среду, в которой списывание становится невыгодным», – рассказали «ОГ» в пресс-службе университета.

Например, для борьбы с недобросовестными студентами в УрФУ применяют прокто­ринг – технологию удаленного контроля за ходом тестирования или экзаменов. Кроме того, сам образовательный процесс в вузе пытаются выстроить так, чтобы честная учеба стала более эффективным путем к диплому, чем покупка гаджета на маркетплейсе. Например, внедряя технологии проектного обучения, когда студент получает знания в ходе решения конкретной задачи.

«Наша модель проектного обучения предполагает увеличение доли практических и семинарских занятий, где оценка складывается из текущей работы, а не только из финального ответа по билету», – пояснили в пресс-службе.

В УрГЭУ также корректируют форматы оценивания, чтобы сделать их менее зависимыми от современных технических средств.

«Мы сознательно уходим от тестовых форматов в сторону индивидуального устного собеседования – и это работает надежнее любой глушилки. Эта практика доказала свою эффективность. В ходе беседы квалифицированный преподаватель по формулировкам, интонации и логике изложения мгновенно определяет: студент самостоятельно рассуждает и владеет материалом или просто механически транслирует текст, сгенерированный искусственным интеллектом», – рассказал Дмитрий Карх.

При этом собеседник «ОГ» отметил: есть дисциплины, где доступ к глобальной сети является неотъемлемой частью профессиональной компетенции. Например, юриспруденция, где студент обязан уметь ориентироваться в актуальных нормативных базах, потому что это часть его будущей профессии. В таких случаях ему не ограничивается доступ к информации, но усиливается контроль за самостоятельностью ее анализа.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области открыли 14-ю комнату матери и ребенка в вузе.