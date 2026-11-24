Свердловская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз весом 20 тонн отправлен при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В составе помощи питьевая бутилированная вода, автомобиль «Нива», генераторы, бытовая техника, маскировочные сети и личные посылки для военнослужащих. Груз собран и отправлен при поддержке правительства Свердловской области, Законодательного собрания региона и группы компаний «Сима-ленд».

Отметим, с начала специальной военной операции Свердловская область направила на передовую 20 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«За этими цифрами — невероятная сплоченность, понимание важности и значимости боевых задач, которые стоят перед бойцами, желание помочь нашим согражданам, оказавшимся в эпицентре военных событий. […] Общее дело сплотило более 600 тысяч неравнодушных уральцев, волонтерские объединения, некоммерческие организации. Мощную поддержку оказывают бизнес-сообщество, партия „Единая Россия“ и правительство региона», — отмечал ранее Денис Паслер в своих соцсетях.

В составе гуманитарных конвоев Свердловская область регулярно отправляет военнослужащим технику, оборудование, строительные материалы, медикаменты, вещи первой необходимости и другие грузы.

Помощь также получают жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областей. Особое внимание регион уделяет подшефной территории — Тельмановскому муниципальному округу Донецкой Народной Республики.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге запустили гуманитарную акцию в помощь военнослужащим в госпиталях.