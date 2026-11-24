В Екатеринбурге подвели итоги работы за 2026 год на конференции регионального отделения «Движения Первых». Участие приняли более 300 активистов, наставников и партнеров Движения из 65 муниципалитетов региона. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сегодня на Среднем Урале действуют более 1,6 тыс. первичных отделений «Движения Первых» на базе школ, колледжей, вузов, детских садов, учреждений культуры, спорта и молодежной политики.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что в регионе уделяется особое внимание детскому и молодежному движению: развитию воспитания, образования, детского отдыха и молодежной политики. Региональное отделение «Движения Первых объединяет более 475 тыс. юных свердловчан.

«Мы создаем современные условия для творчества, учебы, спорта и дружбы, поддерживаем инициативы ребят и даем все необходимое для их самореализации. „Движение Первых“ сегодня — одно из самых значимых в стране: наше региональное отделение объединяет более 475 тысяч участников — школьников, студентов, наставников и даже дошколят, и входит в число сильнейших по стране. За этими цифрами — желание ребят быть полезными своему городу, региону и нашей великой Родине, а также большая работа педагогов, партнеров и всех причастных специалистов», — отметила Татьяна Савинова.

На конференции также обсудили приоритеты молодежной политики и планы по развитию «Движения Первых» в регионе. Наградили победителей региональной «Премии Первых» — лучших активистов, наставников, первичные отделения и семейные команды из разных муниципалитетов Свердловской области.

Отметим, в 2026 году свердловские активисты добились высоких результатов во всероссийских проектах. Так, 77 команд стали победителями конкурса первичных отделений, 171 участник вышел в финал «Большой перемены», а шесть образовательных организаций региона привлекли 12 млн рублей на развитие образовательных пространств. В военно-патриотической игре «Зарница 2.0» четыре команды региона вошли в десятку сильнейших на всероссийском финале. Также в июне 2026 года губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии «Дома Первых» — креативного пространства для участников «Движения Первых».

«Этот год был для „Движения Первых“ Свердловской области насыщенным и разным: первые шаги, настоящая дружба, добрые дела, связь поколений и общие победы. Благодаря поддержке правительства региона у Первых появился свой Дом — место, где встречаются люди и идеи, объединяются усилия и рождаются большие возможности. А Международный фестиваль молодежи стал ярким примером того, как вместе — с партнерами, региональными органами власти, образовательными и общественными организациями — объединяя людей, идеи, усилия и ресурсы, мы можем больше. Впереди — новые планы и много работы», — отметила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Ирина Грибан.

Проекты «Движения Первых» реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание возможностей для всестороннего развития, воспитания и самореализации подрастающего поколения.

Ранее «Областная газета» писала, что молодежная политика Свердловской области получила федеральное признание.