В Висимском заповеднике проверили работу еще нескольких фотоловушек, которые работают на территории ООПТ (особо охраняемой природной территории). На снимках видно, что белки поменяли летние рыжие шубки на серые зимние, а в начале сентября некоторые гонные лоси сражались не друг с другом, а с подвернувшимися на пути квартальными столбами заповедника.

Фотоловушка в долине реки Каменки сфотографировала изящную лесную куницу. Неспешное «патрулирование» своих территорий продолжили рыси. Попадаются в объективы камер и птицы, причем редкие: одна из фотоловушек запечатлела полет длиннохвостой, или уральской, неясыти – вида, занесенного в Красную книгу Свердловской области, сообщает пресс-служба Висимского заповедника.

Напомним, Висимский природный биосферный заповедник расположен в верховьях реки Сулём – притока реки Чусовой. Территориально заповедник расположен в границах муниципальных округов Нижний Тагил, Верхний Тагил, Горноуральский и Кировградский, его общая площадь более 33,5 тыс. га. В 2026 году по проекту «Формирование национальной сети фотомониторинга на заповедных территориях России» здесь были установлены фотоловушки.

Ранее «Областная газета» писала о том, что одну из фотоловушек в Висимском заповеднике «разобрал» медведь.