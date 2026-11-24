Мы вступили в сезон простуд. Нас атакуют самые разные вирусы, вызывая сначала боль в горле, ломоту во всем теле, температуру, а затем насморк, кашель и прочие неприятности. Как правильно выбрать стратегию лечения, и на каком этапе можно принимать антибиотики? Об этом мы беседуем с заведующим первым инфекционным отделением ГКБ №40 Екатеринбурга, врачом высшей категории Виталием Белоусовым.

«Принимать антибиотики можно лишь тогда, когда их назначит врач, — подчеркивает Виталий Витальевич. – Мы никак не можем изжить легкомысленное отношение к так называемой простуде. Нет такого заболевания! Першение в горле, кашель, насморк – это симптомы острого респираторного заболевания. Подавляющее большинство ОРЗ – свыше 95 процентов! – вызваны вирусами. Поэтому самый частый диагноз в «сезон простуд» – ОРВИ, то есть острая респираторная вирусная инфекция. Антибиотики против вирусов бессильны, они борются лишь с бактериями».

Как уверяют медики и реклама, вся надежда при ОРВИ на противовирусные препараты. Однако и они далеко не всегда работают. Почему?

«Эффективность антивирусных препаратов зависит от нескольких условий, — объясняет Виталий Белоусов. – Первое: они должны быть назначены буквально в первые несколько часов от начала заболевания. Второе: врач должен максимально точно определить, каким именно вирусом вызвано заболевание. Существуют экспресс-тесты на определение вирусов гриппа А и Б, на COVID, которые можно выполнить прямо на приеме и получить результат через 5-10 минут, а также молекулярно-генетические методы исследования на некоторые вирусы, но на них требуется от нескольких часов до суток».

По словам Виталия Белоусова, есть группы пациентов, которым верификацию проводят в обязательном порядке. Это пациенты, у которых ОРВИ протекают или могут протекать с тяжелыми осложнениями: дети до двух лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Итак, при первых же намеках на ОРЗ следует обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил противовирусный препарат. Иногда этого бывает достаточно, чтобы болезнь через несколько дней прошла. Но случается, что состояние ухудшается: мучает кашель и насморк, другие неприятности.

«Респираторные инфекции опасны не своим течением, а формирующимися осложнениями, — подчеркивает Виталий Белоусов. — Самые частые из них — бактериальные инфекции. Это, во-первых, воспаления верхних дыхательных путей — синуситы, отиты, гаймориты; во-вторых, воспаления нижних дыхательных путей — пневмонии, в первую очередь, в-третьих, воспаление мочевыводящей системы — пиелонефриты. На этом этапе действительно могут понадобиться антибиотики. Но назначить их должен врач».

Виталий Белоусов предупреждает: бесконтрольный и самовольный прием антибиотиков наносит двойной вред. Во-первых, у бактерий вырабатывается невосприимчивость к лекарствам, и лечение инфекций, которые они вызывают, сильно затрудняется. Во-вторых, у всех препаратов, тем более у антибиотиков, имеются противопоказания и побочные эффекты, которые не врачу сложно спрогнозировать.

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